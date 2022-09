Causa por espionaje ilegal: trascienden polémicos audios del ex ministro Sain

Son grabaciones extraídas del teléfono del ex ministro de Seguridad y otros funcionarios en las que Marcelo Sain realiza graves afirmaciones

Trascendieron audios del ex ministro de Seguridad santafesino Marcelo Sain.

Un informe de Canal 3 hizo públicos este viernes una serie de audios en los que el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, hace polémicas afirmaciones en un grupo de WhatsApp que compartía con funcionarios de su cartera. Los audios son parte de la evidencia reunida contra el ex titular de la cartera en una causa en la que, extrañamente, todavía no recibió ninguna imputación. Sain se desempeña actualmente como asesor del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.