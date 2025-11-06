La Capital | Política | Patricia Bullrich

Bullrich asume como presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

La ministra de Seguridad Nacional lo anuncio por las redes y agradeció a los hermanos Milei por su designación como jefa de la bancada oficialista

6 de noviembre 2025 · 19:44hs
Patricia Bullrich ya se reunió con los miembros de la futura bancada libertaria en la Cámara alta nacional.

Foto: Archivo / La Capital.

Patricia Bullrich ya se reunió con los miembros de la futura bancada libertaria en la Cámara alta nacional.

Patricia Bullrich será jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), según confirmó este jueves la propia ministra de Seguridad. Y agradeció su designación al primer mandatario, Javier Milei, y a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

“Muchas gracias a Milei y a la presidenta del partido por confiar en mí para encabezar el bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, anunció Bullrich a través de su cuenta en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1986531635391606887&partner=&hide_thread=false

Un día antes, Bullrich había encabezado una reunión con los miembros de la futura bancada libertaria en la Cámara alta, la cual, según aseguró en un posteo en X, tendrá 21 integrantes.

El bloque de LLA en el Senado

Sin embargo, el bloque oficialista tendrá 20 integrantes a partir del 10 de diciembre próximo. Se trata de los doce libertarios electos el 26 de octubre pasado, los siete que ingresaron en 2023 y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, quien acaba de sellar su pase del PRO a La Libertad Avanza.

Ocurre que le oficialismo cuenta como propia a la chaqueña Silvana Schneider, quien en realidad es radical y ocupó el segundo lugar en la lista de LLA en esa provincia.

Schneider es la actual vicegobernadora de Leandro Zdero y ya le comunicó al jefe del bloque radical del Senado, el correntino Eduardo Vischi, que se sumará a la bancada del centenario partido.

stornelli: la causa cuadernos es la punta del iceberg, solo lo que pudimos detectar

Stornelli: la causa cuadernos "es la punta del iceberg, sólo lo que pudimos detectar"

Javier Milei elogió a Lionel Messi en un foro en Miami. 

El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

A través de su nuevo abogado, Diego Spagnuolo exigió el cierre del expediente en su contra.

Diego Spagnuolo dijo que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad

El nuevo triunvirato de la CGT asumió con el desafío de enfrentar el impulso del gobierno nacional por la reforma laboral.

El gobierno ve con buenos ojos la "renovación" de la CGT

