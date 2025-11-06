Bullrich asume como presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado La ministra de Seguridad Nacional lo anuncio por las redes y agradeció a los hermanos Milei por su designación como jefa de la bancada oficialista 6 de noviembre 2025 · 19:44hs

Foto: Archivo / La Capital. Patricia Bullrich ya se reunió con los miembros de la futura bancada libertaria en la Cámara alta nacional.

Patricia Bullrich será jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), según confirmó este jueves la propia ministra de Seguridad. Y agradeció su designación al primer mandatario, Javier Milei, y a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

“Muchas gracias a Milei y a la presidenta del partido por confiar en mí para encabezar el bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, anunció Bullrich a través de su cuenta en la red social X.

Muchas gracias al Presidente @JMilei y a la presidenta del partido, @KarinaMileiOk, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado.



Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita. pic.twitter.com/nusbvwcyh5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 6, 2025 Un día antes, Bullrich había encabezado una reunión con los miembros de la futura bancada libertaria en la Cámara alta, la cual, según aseguró en un posteo en X, tendrá 21 integrantes.

El bloque de LLA en el Senado Sin embargo, el bloque oficialista tendrá 20 integrantes a partir del 10 de diciembre próximo. Se trata de los doce libertarios electos el 26 de octubre pasado, los siete que ingresaron en 2023 y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, quien acaba de sellar su pase del PRO a La Libertad Avanza.

Ocurre que le oficialismo cuenta como propia a la chaqueña Silvana Schneider, quien en realidad es radical y ocupó el segundo lugar en la lista de LLA en esa provincia. Schneider es la actual vicegobernadora de Leandro Zdero y ya le comunicó al jefe del bloque radical del Senado, el correntino Eduardo Vischi, que se sumará a la bancada del centenario partido.