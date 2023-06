Carrió desembarca en Rosario y pone al arco opositor a la defensiva

felcaAl cierre de una semana en la que buscó posicionarse en el centro de la escena política, la precandidata presidencial y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió , desembarcará este viernes en Rosario para fundamentar la decisión del espacio de jugar por fuera de Unidos para Cambiar Santa Fe en las próximas elecciones locales y, al mismo tiempo, poner a la defensiva a gran parte del arco opositor provincial , recientemente blanco de filosas acusaciones de la ex diputada nacional.

>>Leer más: Carrió denunció en la Justicia penal a un ex ministro y senadores santafesinos

A principios de semana, Carrió había basado su distanciamiento de Unidos para Cambiar Santa Fe, que integran la UCR, el PRO, el socialismo y Creo (que conduce el intendente de Rosario, Pablo Javkin), entre otros partidos políticos, acrecentando sus acusaciones de supuestas vinculaciones con el narcotráfico de varios de sus dirigentes. Incluso a través de una extensa declaración que hizo en la fiscalía federal de la capital provincial.

Carrió también viene de sacudir el arco opositor nacional, justo en medio de la crisis que atraviesa el PRO en torno a la propuesta del jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, de ampliar JxC con la inclusión del mandatario cordobés, Juan Schiaretti.

Al respecto, la dirigente renovó sus críticas al ex presidente Mauricio Macri, a quien acusó de tratar de partir la coalición para imponer en un eventual gobierno nacional un “orden represivo” en las calles y un “ajuste brutal” sobre la clase media.

Ocurrió a menos de una semana de advertir sobre “el lado oscuro” del fundador del PRO, al que señaló por “estar jugando para que pierda” Juntos por el Cambio.

La ex diputada indicó que en JxC hay dos espacios. “Uno, que pretende permanecer en el centro y no quiere los extremos ni comprarse la destrucción total de algunos principios en función de tener votos”, y otro que busca un orden desde la “represión”, aseveró acerca de Macri y la precandidata presidencial Patricia Bullrich (a la que no mencionó).

En ese sentido, entre los lilitos santafesinos aventuraron sobre las palabras de Carrió: “Considera que Macri quiere jugar con Javier Milei (aspirante presidencial de La Libertad Avanza)”.

Guiño

Asimismo, Carrió saludó, vía Twitter, la llegada a Juntos por el Cambio del diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert, quien anunció que será precandidato a presidente en la interna de la coalición.

“Voy a ser candidato a presidente”, dijo Espert, luego de que esa decisión generara roces con el sector de Bullrich.