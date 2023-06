Carrió denunció en la Justicia penal a un ex ministro y senadores santafesinos

La ex diputada nacional y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, denunció ante la Justicia a Maximiliano Pullaro —precandidato a gobernador por el frente opositor de Santa Fe— por no haber denunciado a un jefe policial que trabajaba bajo sus órdenes y que fue condenado en una causa por narcotráfico .

En un video donde aparece junto a Lucila Lehmann (presidenta de la CC provincial), Carrió dijo que no podía participar del frente opositor provincial al entender que entre sus integrantes había algunos que tenían vínculos con el narcotráfico . "Es imposible integrar el Frente de Frentes y mantener una vieja complicidad que destruyó a Santa Fe, más allá del costo político que haya que asumir. Hay que limpiar la provincia y eso no se puede hacer con los mismos que fueron parte de los problemas que hoy tenemos", dijo Lilita en el video, donde además aseguró que "Santa Fe está tomada por el narcotráfico y por el lavado de dinero".

"Si no se limpia, la provincia de Santa Fe no tiene destino. Yo no puedo recorrer ni avalar un Frente de Frentes (por la alianza opositora entre el PRO, radicalismo, socialismo y el partido de Javkin) en el que yo sé que hay muchas personas vinculadas con el narcotráfico", remarcó y agregó que "mantener la impunidad no creo que sea la salida para la provincia", añadió.