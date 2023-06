Carolina Losada volvió a escalar su disputa interna con Maximiliano Pullaro

Aseguró que no hará campaña con su rival por diferencias éticas y morales. El ex ministro de Seguridad evitó la confrontación directa

Carolina Losada, precandidata a gobernadora de Unidos para Cambiar Santa Fe, volvió a subir la apuesta y a tensar al máximo la interna que mantiene con Maximiliano Pullaro. La senadora nacional, que se arropa en el espacio que a nivel nacional lidera Patricia Bullrich, dijo que no hará campaña con el ex ministro de Seguridad después de las Paso. Pullaro, quien abreva en la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, prefirió no contestar las palabras de la periodista y se enfocó en su misión para las próximas elecciones: ganarle al peronismo.