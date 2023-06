Losada dijo que tiene diferencias "éticas y morales" con Pullaro y que no hará campaña con él después de las Paso

Cuando le preguntaron si cree su rival en la interna de Juntos por el Cambio encubrió a policía vinculados con el narcotráfico, Carolina Losada respondió: "Eso lo tiene que explicar él. Sí sé que hay una persona de confianza de él [Alejandro Druetta], que está presa por narcotráfico, y que Pullaro la puso en drogas peligrosas. También sé que hay audios que lo vinculan con corromper a los policías con los ascensos. ¡Él ascendía a policías a los que les daba los resultados de los exámenes! Son audios que existen desde que él era ministro, no son nuevos.

La precandidata aseguró: "Ponen un millón de pesos en blanco por día, para tratar de ensuciarme con mentiras y fake news [aclara que hoy su denuncia recibió un dictamen favorable de la procuración ante la Cámara Electoral]. A eso puede acceder cualquier persona que busque esa información. El periodista le preguntó si detrás de eso está Pullaro, pero ella no lo involucró directamente.

Luego insistió que no trabajará junto a Pullaro tras las Paso. "Yo no voy a estar con una persona con la que tenga diferencias éticas y morales. La diferencia ética y moral no sólo es respecto de su trato con la policía, sino de con quien se referencia él a nivel nacional: Martín Lousteau. Estamos hablando del creador de la 125 y el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. No me representa ni en lo que es ética y moralmente para la provincia, porque corrompió a la policía y tuvo personas alrededor a personas vinculadas al narcotráfico, ni tampoco con su referencia a nivel nacional, que es el autor de la 125. Yo represento a una provincia cuyo ingreso más importante es el campo, la agroindustria. ¿Voy a estar con la persona que le quiso meter la mano en el bolsillo a la gente del campo? De ninguna manera.

"¿Eso no va a afectar la capacidad electoral de JxC en Santa Fe?", le preguntaron. Y ella respondió: "Yo creo que sus votantes me van a acompañar a mí si gano la interna. Estoy segura. Pullaro es más de lo mismo, lo que viene siendo. El que no quiso, no supo y no pudo. ¿Cómo antes no pudo y ahora va a poder? Tenemos que elegir entre lo viejo y lo nuevo. Entre los nuevos liderazgos y los que ya fracasaron".