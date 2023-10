Capitanich busca trabajo para después de diciembre: "Me preocupa ver cómo puedo llegar a fin de mes"

"Tengo muchas posibilidades, de acuerdo a mi expertise profesional. Es un tema que lo quiero ver y que me preocupa y me ocupa; es lo que corresponde hacer", remarcó "Coqui".

El aún gobernador es contador de profesión, graduado en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y tiene un posgrado en Ciencias de la Administración de la Universidad de Belgrano, además de una maestría en Economía y Ciencias Políticas de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade).

"No sé si seguiré en política, no me preocupa, lo que me preocupa es ver como puedo llegar a fin de mes a partir de diciembre", sostuvo.

Consultado sobre si intenta conseguir empleo en la Argentina o en el exterior, Capitanich se mostró abierto a las distintas posibilidades. "Yo tiro todos los escenarios posibles. Tengo que hacer una evaluación. Es una responsabilidad que me corresponde a mí, así corresponde hacer. Me he dedicado 22 años al servicio público, de los cuales fueron 16 al frente del Ejecutivo provincial o municipal. Eso implica una dedicación a tiempo completo, he entregado lo mejor de mí", remarcó.

Capitanich fue gobernador de Chaco en los períodos 2007-2011, 2011-2015 y 2019-2023. Entre 2015 y 2019 fue intendente de Resistencia, la capital provincial, mientras que en el máximo cargo se desempeñó Domingo Peppo.

"Corresponde que utilice mis capacidades profesionales en otra actividad. No tengo intenciones de estar en la función pública, es una etapa cumplida. He hecho un gran esfuerzo porque hay que trabajar todo el tiempo como lo hice y bueno, ya está. El veredicto de las urnas es muy claro y cada uno tiene que tomar las decisiones a partir de ese veredicto. Yo tengo muy claro lo que tengo que hacer", cerró.

En medio del escándalo por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que tiene involucrados a los integrantes del clan Sena, piqueteros cercanos a su administración, la derrota de Capitanich se produjo el pasado 17 de septiembre y sorpresivamente fue en primera vuelta ya que Zdero superó el 45% de los votos, cuando los sondeos hablaban de un balotaje como escenario más probable.