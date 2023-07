Bonfatti y Susana Rueda instaron a retomar políticas provechosas para el acceso a la vivienda

Susana Rueda insistió en pensar el hábitat “en términos de derecho social y colectivo” y advirtió: “Esto no se resuelve con metros cuadrados, sino con obra pública y la generación de vivienda digna y segura. Hay una sensación de tragedia que se vive en los barrios a partir de un retroceso en todos sentidos, de políticas ausentes, que se retiraron, que fueron desactivadas en los últimos tres años y que tienen que ver con la calidad de vida cotidiana, con la dignidad.” Aseguró que los vecinos demandan la vuelta de programas como el Plan Abre, que generó acceso a derechos como el agua y la luz segura. “La profundidad de la crisis que tendrá que abordar el próximo gobierno es peor de lo que podemos imaginar”, concluyó.

Del encuentro participaron especialistas en la temática, el precandidato a senador provincial Miguel Capiello, la precandidata a concejala Alicia Pino, y ex ministros santafesinos de los gobiernos del Frente, entre ellos Ángel Sciara y Antonio Ciancio, quienes señalaron que en Rosario se construyen casas o departamentos para no ser habitados, porque no se concibe la vivienda como un derecho social.