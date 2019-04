Bonfatti dijo que no le preocupan los votos del PJ

"Nosotros no buscamos seducir particularmente al votante de José Corral" dijo ayer el ahora candidato a gobernador por el Frente Progresista, Antonio Bonfatti, a pocas horas de confirmarse que fue el precandidato más votado en esa categoría en las Paso. De cara ya a las elecciones generales de junio, aseguró que el frente que integra "volverá a gobernar Santa Fe" y que no le preocupa la diferencia de votos que separa a su fuerza del Justicialismo..

Bonfatti expresó que estaba "contento con los resultados" a pesar de que en la sumatoria de su fuerza quedó segunda tras los votos que acumuló el frente Juntos, a través de los votos a favor de Omar Perotti y María Eugenia Bielsa.

"Nosotros no hemos tenido primarias y fui el candidato más votado; estamos contentos y queremos agradecer a la población", dijo el actual diputado provincial.

Indicó que no apuntará en la campaña con miras a junio hacia los votantes de José Corral, el candidato de Cambiemos que se ubicó tercero, sino "a todos los votantes" y agregó que el frente que integra "fue la única alternativa que ha presentado propuestas, por el conocimiento del Estado" provincial. Es que en diciembre próximo la coalición que integra Bonfatti cumplirá doce años de gestión en la Gobernación de Santa Fe.

Al momento de señalar cuál es la máxima preocupación a la que se enfrenta, no dudó en indicar que "cuidar el empleo para todos los santafesinos" , a lo que sumó "defender lo realizado". Así, esgrimió como valor que su sector tiene "un conocimiento absoluto en toda la provincia".

Consultado sobre la posibilidad de que la cuestión nacional haya influido sobre los resultados del domingo, admitió que "seguramente influye el estado de ánimo" pero prefirió hacer eje en que "cuando la gente vota intendente o gobernador mira mucho más las propuestas y las personas, la mirada nacional pasa por otro lado".

Hacia adentro de los resultados, Bonfatti analizó que en la los comicios de ayer al ser una elección primaria los electores se volcaron hacia los partidos que tienen interna. Algo que luego no siempre se replica en las generales.

"Votaron dentro de la interna del peronismo, que era el único partido que la tenía. Indudablemente mucha gente cuando elige en una primaria va a votar donde hay interna", consideró.

Pero además dijo que se van a agregar entre 200 y 250 mil electores, entre los votos blancos y los impugnados consignados en la elección del domingo, por la proliferación de listas, más todos los que no fueron a votar. "Así marca la tendencia a partir de las elecciones anteriores". Igual sostuvo que no le preocupa la diferencia de votos entre su frente y los cosechados por el justicialismo. "No hay mas ley de lemas, los votos no se suman, con lo cual 1 1 puede ser 3. Las elecciones anteriores así lo demostraron. Nosotros hemos tenido la mayor cantidad de votos a nuestra candidatura y ahora empezamos otro proceso", indicó.