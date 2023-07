Bien Restituido: proyecto para reutilizar las propiedades decomisadas al crimen organizado

El proyecto Bien Restituido es encabezado por Libera, la Fundación Multipolar, el Circolo Giuiridico de Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), con el apoyo y financiamiento de la Unión Europea. "Fundamentalmente, se plantea que toda la masa de bienes que la Justicia logra decomisar al crimen organizado pueda ser reutilizada por el Estado o por organizaciones de la sociedad civil. Actualmente, el Estado en Argentina no tiene un sistema y se están perdiendo miles de millones de pesos", sostuvo Manjón, quien dialogó con La Capital junto a Jorge Abboud, referente en Santa Fe del proyecto, y a Florencia Sequeria, de la Red Creer, una de las organizaciones que acompaña la iniciativa.

El sistema actual

"La Justicia cambió el paradigma de persecución del crimen organizado hace tiempo. Cada vez se recuperan más bienes. Se persigue la directiva internacional de que es preferible que se escape la persona buscada, pero que se puedan recuperar los bienes y así hacer quebrar la empresa criminal", analizó Manjón. "El problema es que una vez que se recuperan esos bienes, no se piensa qué hacer con todo eso. Hoy hay inmuebles vacíos desde hace cualquier cantidad de años, vehículos que tuvieron que compactarse porque no hay espacio para guardarlos, granos de soja secuestrados por contrabando que se pudrieron", agregó.

Bien Restituido.jpg

Un caso paradigmático es el de la causa del Cártel de Juárez iniciada en 1999 cuando se descubrió que un capo de esa organización mexicana pero con alcance transnacional había comprado en Argentina, a través de testaferros y sociedades, una serie de propiedades, autos de alta gama y campos con el objetivo de instalarse en el país. Se trata de Amado Carrillo Fuentes, conocido popularmente como "El señor de los cielos", quien murió en 1997. Hoy, a 25 años de aquellos secuestros, dichos bienes siguen sin ser subastados ni reutilizados.

"Por lo tanto, en algunos casos al recuperar los bienes el Estado interrumpe la acción criminal pero le cuesta mucho poner en valor lo que recupera. El sistema quedó viejo y el punto es que se pierde dinero", sostuvo Manjón. Además, puntualizó en "la parte simbólica" relacionado al temor de la sociedad civil al momento de no comprar dicho bienes, aún cuando en las subastas el precio desciende a valores irrisorios en relación a su valor en el mercado. "La gente no compra porque sigue operando el miedo sobre lo que puede pasar con esos bienes. Lo que planteamos es que en esos casos, en que no se concreta la subasta, sea el Estado el que lo reutilice", agregó.

Ejes centrales

Los ejes centrales del proyecto Bien Restituido implican, en principio, una política de reutilización social y procedimientos unificados para que el Estado vele por la correcta custodia, administración y destino de los bienes objeto de medidas cautelares y decomiso en causas penales de competencia de la Justicia Federal.

En ese marco se propone la creación de un Registro nacional y Público de Bienes Cautelados y Recuperados. Además promueve la creación de una agencia federal para la administración en forma democrática, eficiente y transparente con participación de diversos organismos del Estado y de la sociedad civil para asegurar su uso social. De esta manera el Estado puede ahorrar en recursos destinados a la custodia de estos bienes, además de conservar su valor y potenciar su utilización económica y social.

Con ese objetivo en diciembre de 2021 Bien Restituido presentó su proyecto de ley a la Cámara de Diputados de la Nación que, según indicaron desde la organización, llevó la firma de legisladores de diferentes fuerzas políticas. En ese marco desde Libera adelantaron que la visita a Rosario, además de promover el proyecto de ley, tiene la intención de elaborar una propuesta legislativa similar para la provincia de Santa Fe.