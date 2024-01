ATE se niega a pagar el millonario operativo de seguridad que exige la ministra Bullrich

La carta está firmada por el Secretario General ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien hizo público el documento en redes sociales y además agregó: "Ahora, los que la intimamos somos nosotros. Cese en su absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecerse sin causa. Sus resoluciones son todas nulas. Usted y su ministerio no cuentan con facultades para perseguir el cobro de cualquier suma de dinero, mucho menos para crear una pena u obligación de pago que en la ley no existe. Además, ningún otro órgano del Poder Ejecutivo puede declarar el Derecho de Huelga como ilegítimo. Si no le pone fin a su accionar persecutorio y antisindical, la que terminará siendo denunciada será Usted".