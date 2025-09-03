Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre en Santa Fe

Provincias Unidas: lleva en primer lugar a Gisela Scaglia, acompañada por Pablo Farias y Melina Giorgi, entre otros.

Fuerza Patria: encabezada por Caren Tepp, secundada por Agustín Rossi y con referentes como Alejandrina Borgatta, Oscar “Cachi” Martínez y Fernanda Gigliani.

Frente Amplio por la Soberanía: con Carlos del Frade a la cabeza, seguido por Gabriela Sosa, Luciano Vigoni y Vanesa Oddi.

La Libertad Avanza: postula a Agustín Pellegrini, junto a Yamile Tomassoni y Juan Pablo Montenegro.

Igualdad y Participación: liderada por la actual diputada Agustina Donnet, acompañada por Damián Verzeñassi y Ana Narvaiz.

Coalición Cívica-ARI: con Eugenio Malaponte y María Inés Masino al frente de la boleta.

Republicanos Unidos: encabeza Luciano “Chano” Rossi, junto a Georgina Montalbano Bogey.

Defendamos Santa Fe: liderado por José Gaspar Lattuca, acompañado por María Noel Montenegro.

Compromiso Federal: lleva como primer candidato a Gabriel Chumpitaz, seguido por Polaca Latosinski y Federico Cutruneo.

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U): postula a Franco Casasola y Carla Deiana en los primeros lugares.

Movimiento al Socialismo (MAS): encabezado por César Rojas Esquivel.

Política Obrera: con Marilin Gómez como primera candidata.

Partido FE: lista liderada por Pamela Ivana Perino.

Movimiento Independiente Renovador: con Juan Carlos Blanco en primer lugar.