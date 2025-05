Argentina y Estados Unidos acuerdan impulsar un sistema de salud "alternativo" a la OMS

>> Leer más: Milei no quiere que le crezcan enanos

Ambos gobiernos mostraron en reiteradas ocasiones un alineamiento político e ideológico similar en temas internacionales polémicos, desde la posición ante la migración hasta los conflictos bélicos.

El Presidente Javier Milei recibió al Secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr.

La oficina de la Presidencia de Argentina sólo difundió un video del encuentro con música, en el que Milei y Kennedy Jr. posan con una motosierra, mientras que Milei reprodujo el mensaje de Kennedy Jr.

Argentina anunció en febrero que abandonaba la OMS, justo pocos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tomara la misma decisión en el inicio de su segundo mandato.

Milei argumentó en su momento que la salida de la OMS obedecía a las profundas diferencias en la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia del Covid-19 y la cuarentena.

El gobierno nacional ratificó su decisión de abandonar la OMS el lunes en el marco de una reunión que mantuvo el ministro de Salud, Mario Lugones, con Kennedy Jr, un destacado opositor a las vacunas antes de convertirse en secretario de Salud.

“Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan, porque no están basadas en ciencia, sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores”, expresó la cartera de Salud en un comunicado, y añadió: “Lejos de corregir el rumbo, la OMS ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países”.