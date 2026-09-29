La Capital | Ovación | Scaloni

Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: "Me da igual Central o Newell's"

El entrenador argentino expresó su deseo de que el equipo nacional vuelva a presentarse en la ciudad y remarcó que no tiene preferencias por ninguno de los dos estadios.

29 de septiembre 2026 · 17:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
Scaloni habló sobre Rosario y la posibilidad de que la selección juegue en la ciudad. 

Foto: AP / Stephanie Scarbrough

Scaloni habló sobre Rosario y la posibilidad de que la selección juegue en la ciudad. 

En la previa del partido contra Bolivia, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, expresó este martes en una conferencia de prensa su deseo de que el equipo nacional juegue en Rosario.

Me encantaría que la Selección Argentina juegue en Rosario, sobre todo porque tengo toda mi familia cerca y no se tienen que desplazar”, señaló Scaloni, quien nació en Pujato y mantiene un fuerte vínculo con la provincia de Santa Fe.

El entrenador se refirió a la decisión de que el próximo compromiso del seleccionado en el país se dispute en Córdoba y manifestó su expectativa de que Rosario pueda volver a recibir al equipo campeón del mundo.

“Esta vez decidieron jugar en Córdoba, esperemos que si volvemos a jugar en Argentina, se pueda hacer en Rosario”, sostuvo.

Y ante la posibilidad de que el seleccionado juegue en alguno de los dos principales estadios de la ciudad, Scaloni no tomó partido: “En cualquiera de las dos canchas, me da igual Central o Newell’s”.

>>Leer más: La selección argentina enfrenta a Bolivia: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

Sobre su continuidad

Lionel Scaloni habló el jueves pasado sobre su continuidad como entrenador de la selección argentina. Después de la práctica del plantel en el predio de Ezeiza, el técnico se dirigió ante la prensa y aseguró que "todavía no hay novedades" sobre su futuro al frente del equipo.

El entrenador había puesto en duda su continuidad después de la final del Mundial 2026, que Argentina perdió ante España. Dos meses después de aquel partido, volvió a referirse públicamente a su futuro y aseguró que todavía no existe una definición: "No hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días".

También recordó el impacto que tuvo la final perdida ante los europeos: "La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar. Me quedé con la tranquilidad de que dejamos todo".

"El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó un Mundial y es un lindo momento para que haya algo de recambio. La mayoría va a seguir estando y es gente joven", sostuvo el pujatense.

Scaloni comparó el proceso con el que inició después del Mundial de Rusia 2018: "Es pensado como en 2018, que hicimos lo mismo sin saber si íbamos a estar o no. Trabajamos para la Selección, no para algo personal. Es algo que debíamos hacer y pensamos que puede dar sus frutos y puede llevar tiempo, pero con la mente en que estos chicos nuevos se puedan quedar". En ese sentido, el entrenador remarcó que el objetivo está puesto en el futuro del seleccionado más allá de su situación personal.

Noticias relacionadas
central campeon y final caliente: el lapidario informe del arbitro que complica a veron

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Jorge Almiron minutos antes de comenzar la Supercopa Internacional en Santiago del Estero

Jorge Almirón respaldó con un título los números conseguidos en sus 40 partidos como DT de Central

Tras la consagración en Santiago del Estero, el plantel de Central tuvo tres días de descanso. Vuelve este miércoles.

Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

Lionel Scaloni negocia su renovación con la selección argentina mientras encara una nueva fecha Fifa.

La selección argentina enfrenta a Bolivia: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

Ver comentarios

Las más leídas

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Lo último

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Federación Agraria reclamó políticas para los productores y defendió al Inta

Federación Agraria reclamó políticas para los productores y defendió al Inta

Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria

Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria

Puerto General San Martín: dos muertos y cuatro heridos por la explosión en una planta industrial

Bomberos Zapadores de San Lorenzo confirmaron las dos víctimas fatales. Uno de los heridos tiene el 60 % del cuerpo quemado.

Puerto General San Martín: dos muertos y cuatro heridos por la explosión en una planta industrial
Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria
La Región

Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón
Ovación

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté secuestrado
Policiales

Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté "secuestrado"

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5% en julio
Economía

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5% en julio

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Newells publicó las cifras globales del último mercado de pases

Newell's publicó las cifras globales del último mercado de pases

Ovación
Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: Me da igual Central o Newells
Ovación

Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: "Me da igual Central o Newell's"

Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: Me da igual Central o Newells

Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: "Me da igual Central o Newell's"

Jorge Almirón respaldó con un título los números conseguidos en sus 40 partidos como DT de Central

Jorge Almirón respaldó con un título los números conseguidos en sus 40 partidos como DT de Central

Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

Policiales
Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté secuestrado
Policiales

Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté "secuestrado"

El abogado de Matías Capozucca rechazó la acusación de su expareja: No hubo amenazas

El abogado de Matías Capozucca rechazó la acusación de su expareja: "No hubo amenazas"

Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años

Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

La Ciudad
El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

La más grande de la historia: abren la inscripción a otra subasta de bienes incautados

"La más grande de la historia": abren la inscripción a otra subasta de bienes incautados

Despidos en Electrolux: Esto es más una política de Estado que un acuerdo entre privados
Economía

Despidos en Electrolux: "Esto es más una política de Estado que un acuerdo entre privados"

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja
Política

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada
Policiales

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

El tiempo en Rosario: el martes también arranca con alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes también arranca con alerta amarillo

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer
La Región

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer

Concejo: quieren crear el paseo Veterano de Malvinas Rubén Rada
La Ciudad

Concejo: quieren crear el paseo "Veterano de Malvinas Rubén Rada"

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas
Policiales

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones
Agro

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo
La Ciudad

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala
Economía

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala

Flor De La V pidió la desvinculación de un periodista deportivo por dichos transfóbicos
Zoom

Flor De La V pidió la desvinculación de un periodista deportivo por dichos transfóbicos

Crimen en barrio Tablada: confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas
Policiales

Crimen en barrio Tablada: confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente
Policiales

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza
La Ciudad

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: qué dato complica a Milei
Política

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: qué dato complica a Milei

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones
Policiales

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso
Economía

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario
La ciudad

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario