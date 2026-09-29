Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: "Me da igual Central o Newell's"

El entrenador argentino expresó su deseo de que el equipo nacional vuelva a presentarse en la ciudad y remarcó que no tiene preferencias por ninguno de los dos estadios.

En la previa del partido contra Bolivia, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, expresó este martes en una conferencia de prensa su deseo de que el equipo nacional juegue en Rosario.

“ Me encantaría que la Selección Argentina juegue en Rosario , sobre todo porque tengo toda mi familia cerca y no se tienen que desplazar”, señaló Scaloni, quien nació en Pujato y mantiene un fuerte vínculo con la provincia de Santa Fe.

El entrenador se refirió a la decisión de que el próximo compromiso del seleccionado en el país se dispute en Córdoba y manifestó su expectativa de que Rosario pueda volver a recibir al equipo campeón del mundo.

Y ante la posibilidad de que el seleccionado juegue en alguno de los dos principales estadios de la ciudad, Scaloni no tomó partido: “En cualquiera de las dos canchas, me da igual Central o Newell’s”.

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Sobre su continuidad

Lionel Scaloni habló el jueves pasado sobre su continuidad como entrenador de la selección argentina. Después de la práctica del plantel en el predio de Ezeiza, el técnico se dirigió ante la prensa y aseguró que "todavía no hay novedades" sobre su futuro al frente del equipo.

El entrenador había puesto en duda su continuidad después de la final del Mundial 2026, que Argentina perdió ante España. Dos meses después de aquel partido, volvió a referirse públicamente a su futuro y aseguró que todavía no existe una definición: "No hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días".

También recordó el impacto que tuvo la final perdida ante los europeos: "La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar. Me quedé con la tranquilidad de que dejamos todo".

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"El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó un Mundial y es un lindo momento para que haya algo de recambio. La mayoría va a seguir estando y es gente joven", sostuvo el pujatense.

Scaloni comparó el proceso con el que inició después del Mundial de Rusia 2018: "Es pensado como en 2018, que hicimos lo mismo sin saber si íbamos a estar o no. Trabajamos para la Selección, no para algo personal. Es algo que debíamos hacer y pensamos que puede dar sus frutos y puede llevar tiempo, pero con la mente en que estos chicos nuevos se puedan quedar". En ese sentido, el entrenador remarcó que el objetivo está puesto en el futuro del seleccionado más allá de su situación personal.