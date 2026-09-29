Caputo: "El kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo"

El ministro defendió el rumbo económico y aseguró que los argentinos no quieren volver al pasado

El ministro de Economía, Luis Caputo, apeló a la figura del "anticristino" para definir a Axel Kicillof.

El ministro de Economía, Luis Caputo , cuestionó al kirchnerismo y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof , y sostuvo que el temor a un eventual regreso de ese espacio político puede generar incertidumbre entre los inversores de cara a las elecciones de 2027.

“El kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo, así está visto realmente, y yo entiendo que la gente lo ve así, porque efectivamente lo es” , afirmó durante el CFO Summit 2026.

Caputo realizó esas declaraciones al presentar un repaso comparativo de las principales variables económicas y sociales durante los últimos cuatro mandatos. Según los datos expuestos por el ministro, la gestión de Javier Milei presenta saldos favorables en distintos indicadores.

“En materia fiscal, el resultado financiero del sector público no financiero (SPNF) pasó a terreno positivo y registra un superávit de 0,2% del PBI. Al mismo tiempo, la deuda consolidada se redujo en 11.000 millones de dólares, mientras que los pasivos remunerados cayeron 98%” , explicó Caputo.

En cuanto a los precios y el mercado cambiario, agregó que la inflación se redujo 84%, mientras que el dólar CCL acumula una suba de 38% durante el período. En el frente externo, las exportaciones crecieron 55% y las reservas netas mejoraron en u$s 23.000 millones.

A partir de esos datos, Caputo rechazó la posibilidad de que la mayoría de los argentinos quiera “volver al pasado” en las elecciones de 2027. “La gente que cree que, con todos estos datos, la mayoría de la gente en este país va a votar volver al pasado el año próximo, honestamente, creo que es casi una tomada de pelo, por no decir una subestimación muy alta hacia todos los argentinos”, sostuvo.

“Los argentinos no son tontos. Hay gente que los quiere tomar por tontos”, agregó el funcionario.

El ministro aclaró que, pese a que el gobierno no espera un escenario de fuerte volatilidad para 2027, se prepara ante la posibilidad de que ocurra.

“No esperamos un 2027 como el periodismo dice, o como algunos colegas dicen, pero nos preparamos como si pudiera ser”, explicó.

Según Caputo, esa estrategia responde a una cuestión de responsabilidad frente a un escenario que el gobierno considera no deseado. “Lo que pensamos nosotros no es lo que importa, sino lo que piensa la gente. Entonces, nos preparamos como si fuéramos a estar equivocados”, señaló.