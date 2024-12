"Argentina necesita volver al servicio militar obligatorio", sentenció Sergio Berni

El senador provincial Sergio Berni afirmó este miércoles que está "convencido de que la Argentina necesita volver al servicio militar obligatorio", luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciara el regreso del Servicio Cívico para jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian.

Aunque no es militar ni obligatorio, el Servicio Cívico para jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian es un programa que ya había implementado en el 2019, bajo el gobierno de Mauricio Macri, y que Bullrich anunció este martes, a través de su cuenta de X. Se llevará a cabo en principio en once ciudades del país.