Aníbal Fernández anunció la creación de un comando específico contra los robos en supermercados

El ministro de Seguridad aseguró que robos a comercios registrados en los últimos días "no son espontáneos" y se despegó de los dichos de Gabriela Cerrutti

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández admitió que todavía no tienen identificados a los organizadores de la serie de robos a supermercados de los últimos días.

"Hay una vocación de generar una suerte de conflicto. No son espontáneos, no es una casualidad ", dijo el funcionario nacional en declaraciones a la prensa formuladas esta mañana en la puerta de la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires.

"No hay información fidedigna que permita identificar a los responsables" de la serie de hechos delictivos que se cometieron contra comercios y que en apariencia responden a una coordinación. De este modo, se distanció de las acusaciones que hizo la vocera presidencial Gabriela Cerrutti que acusó a Javier MIlei de estar detrás de los saqueo s .

En cuanto a los autores de los hechos, dijo que, "cuando se pasen de la raya, sin reprimir, serán detenidos y denunciados ante la justicia, en el marco de una causa muy dura que es robo en poblado y en banda, que tiene una pena de 15 años".

El ministro detalló que se está trabajando en forma coordinada con las provincias de Córdoba, Mendoza y Neuquén, y que anoche se comunicó con la gobernadora de Rio Negro, Arabela Carreras, para actuar en la ciudad de Bariloche; así como también en la provincia de Buenos Aires, específicamente en los municipios de Moreno y José C. Paz.

Fernández remarcó que "no se trata de personas que saquean para alimentar a sus familias" y consignó que, entre los apresados, hay algunos que utilizaron vehículos "prácticamente nuevos" para ir a robar.

"Hay una vocación de hacer daño", insistió el ministro de Seguridad y agregó: "Hay que tomar cartas en el asunto, detener a los responsables y que paguen por ello".

Aníbal Fernández se despegó de Gabriela Cerruti

El titular del área de seguridad de la Nación se despegó además de las declaraciones de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien aseguró que los robos a supermercados fueron alentados desde cuentas de redes sociales vinculadas a La Libertad Avanza, el partido del candidato a presidente Javier Milei. Lo hizo en un video en TikTok.

“No son espontáneos, no es una casualidad, si yo tuviera quién está detrás, hubiese empezado por ahí. No tenemos datos fidedignos para decir que fue fulano o mengano, yo no lo puedo decir, ahora si otra persona del gobierno lo hizo sabrá por qué lo hizo”, aseguró Fernández.

“Si hay otros casos de acciones que vieron gestos de la política y de algunos candidatos, que lo presente ante la justicia”, agregó el titular del Ministerio de Seguridad. Y aclaró: “Yo no dije nada de que está involucrada la oposición”.

Finalmente, deslizó una crítica que pareció dirigida al presidente Alberto Fernández, sin nombrarlo. “Yo tengo 66 años, si vos querés saber qué piensa el Presidente, bajás acá, tomás Libertador, llegás a Casa Rosada, lo esperás y le decís lo que quieras”, disparó polémico.