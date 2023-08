Patricia Bullrich, sobre los ataques a supermercados: "Estamos ante un desgobierno total"

"Estamos ante un desgobierno total” , aseguró la dirigente del PRO en TN, y añadió: “La sensación es de que no hay nadie gobernando. La situación económica del país es bajísima, los precios aumentan todos los días. La gente está sola, frente a la violencia y frente a todo. No ha habido un tipo de coordinación previa. En el ministerio de Seguridad teníamos un mecanismo para evitar todo esto ”.

En ese sentido, destacó que durante su gestión al frente del área de seguridad del gobierno de Mauricio Macri contaban con “un mecanismo donde todos los supermercados y almacenes del país estaban conectados con el Ministerio nacional y los de las provincias para alertar frente a cualquier tipo de movimiento, y una tarea de prevención que permitía accionar antes de que las cosas sucedieran”.

“El caos se combate con orden. En este momento, si no existe un mecanismo claro e institucional, y no hay una fuerza policial que pueda acudir a los pocos minutos a los supermercados, la situación se puede desmadrar”, insistió Bullrich, y detalló: “Debe haber un comité de crisis donde estén el presidente, el ministro de Seguridad de Nación, los 24 ministros de Seguridad de todo el país, los dueños de todos los supermercados, los intendentes, todos previniendo que el país entre en una situación de caos”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPatoBullrich%2Fstatus%2F1694141992429666510%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false DEL CAOS SE SALE CON ORDEN

Casi 16 años de kirchnerismo transformaron a la Argentina en un país fuera de control y los resultados están a la vista. No podemos ceder ni un milímetro ante los delincuentes. Necesitamos ya la firmeza de la ley y el orden para salir de este infierno.… pic.twitter.com/SyzK8d1MLb — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 23, 2023

“El desorden parece ser la regla. Hay que llegar a las elecciones y cambiar de gobierno de forma normal. ¿El ministro de Economía devalúa y no tiene nada que ver con que la gente no tenga para comer?”, cargó Bullrich contra Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, quien viajó a Estados Unidos para reunirse con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además se refirió a la reflexión que hizo su rival Milei, su rival por la presidencia de la Nación, sobre los robos a supermercados. “El tuit de Milei es electoralista. No hay que aprovechar electoralmente estas situaciones. Si el gobierno tiene que pedir Estado de sitio lo tiene que hacer. El incendio está tomando miles de hectáreas y después nadie sabe cómo pararlo”, aseguró.

Por último, señaló que "el gobierno tiene que traer paz, no tratar de polarizar con un candidato. Le tienen que hablar a las madres para que sus hijos no salgan. Tienen que tratar de controlar que sus chicos estén en sus casas”. Y concluyó: “El mensaje que tienen que dar es que la Argentina no se soluciona con caos. Le daría a las mamás un mensaje con total claridad: no puede un chico de 12 años causar estos destrozos”.