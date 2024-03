Angelini sugirió a Rodríguez Larreta que se vaya del PRO "si no se siente identificado"

Pocas horas después que Horacio Rodríguez Larreta criticara las posiciones de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y sugiriera que entregarían el PRO al jefe del Estado, Javier Milei, el vicepresidente del partido, Federico Angelini, devolvió la estocada: “Si (el ex alcalde porteño) no se siente identificado con eso, es lógico que no sea parte”.