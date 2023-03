Amalia Granata dijo que usó un chaleco antibalas falso para crear "un shock visual"

Este miércoles la legisladora salió al cruce a las voces que se alzaron en su contra, quienes calificó de "ignorantes". "Vieron eso como 'uy, se puso un chaleco para que no la baleen', si venía alguien a balearme me pega un tiro en la cabeza o en la pierna y era lo mismo, lo que hicimos fue simbólico, el tema era crear un shock visual y de algo sirvió porque el presidente y el ministro mandaron más efectivos ", disparó la legisladora en Crónica.

Granata estuvo ayer en Rosario, cuando el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, acompañó el desembarco de las fuerzas federales, dispuesto por el presidente Alberto Fernández, para frente la ola de violencia narco que sufre la ciudad. "Me parece que mandaron pocos efectivos, acá se necesita más cantidad, la ciudad está sitiada, no podés mandar 200 o 400 efectivos, es como hacer cosquillas eso, no rinde", criticó la mediática.