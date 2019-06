Amalia Granata anunció que dejará la televisión por su cargo como legisladora

Amalia Granata, electa diputada provincial, anunció que dejará la televisión para dedicarse a su banca en la Legislatura santafesina. También se refirió a la presidenta de mesa que la recibió con un pañuelo verde, símbolo de la lucha por la interrupción legal del embarazo, sabiendo que la panelista basó su campaña en oponerse al aborto.

Luego de obtener 284.755 votos como cabeza de lista de Unite por la Familia y la Vida y lograr seis bancas en la Cámara baja santafesina, Granata anunció que dejará su carrera televisiva para centrarse en la política, aunque continuará haciendo radio. "El 30 de noviembre dejaría los medios, porque asumo el 10 de diciembre. Por el momento me voy a quedar con (Marcelo) Polino y Yanina (Latorre) en Radio Mitre los sábados, porque es un programa que me gusta mucho y me hace bien. Pero se termina esta etapa con todo lo que tiene que ver con los medios", manifestó.

En diálogo con Involucrados, de América TV, habló además de la mujer que tanto en las Paso como en las elecciones generales la recibió en la mesa de votación vistiendo el símbolo de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. "La presidenta de mesa me recibió con el pañuelo verde, tanto en las Paso como en las generales. Eso habla de la actitud de ella, yo llevé facturas a toda la mesa porque están muchas horas trabajando", indicó.

Para añadir: "El pañuelo que tenía puesto, si no corresponde, es un tema de ella. Yo fui a votar feliz".

También recordó que dio sus primeros pasos en la política cuando su hijo, Roque, tenía tres meses. "Yo lo dejaba y me venía hasta acá. Todo ese sacrificio que hicimos en familia valió la pena, porque los resultados fueron increíbles", manifestó.

Dijo que en su labor legislativa planea enfocarse "particularmente en la niñez y las mujeres. Tenemos proyectos con el tema de la adopción. En general, se complica adoptar a los chicos, por eso queremos que esto cambie para que los chicos dejen de estar institucionalizados de ocho a diez años y dejen de estar de familia en familia".

"A los políticos no les importa, porque los niños no votan. Pero a mí me preocupan y me ocupan los niños. Ellos son el futuro y tenemos que poner el foco ahí", remarcó.

Finalmente, Granata remarcó que durante la campaña se sintió "maltratada" y discriminada, porque fueron muchos los que evaluaron que una mujer que "mostró el cuerpo" en televisión y revistas no tiene capacidad para ser diputada.

"He sido ninguneada, destratada y maltratada. Algunos decían: «Esta hueca que trabaja en la tele y mostró las tetas y el culo»... Por mi condición de mujer y por mi exposición me discriminaron", expresó, además de aseverar: "En el final de la campaña se empezaron a viralizar las fotos que hice en Playboy, como si me avergonzara, queriendo decir que porque mostré el cuerpo en su momento hoy no tengo las capacidades para estar en este cargo".