Frente a un salón colmado en gran parte por intendentes y jefes comunales de todo el país, el candidato a presidente del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, centró ayer su intervención en la necesidad de refundar el país en términos federales . "Yo no soy el presidente de los porteños sino de la Argentina, si es eso lo que me toca hacer", aseguró. Y los aplausos no tardaron en llegar.

El postulante justicialista cumplió una maratónica jornada en Rosario regada de reuniones hasta llegar al salón Metropolitano. Allí lo esperaban cientos de funcionarios municipales y comunales para escucharlo en el cierre del Foro de Ciudades, Hábitat, Federalismo e Identidad, una iniciativa que surgió hace poco tiempo en un viaje que compartió con María Eugenia Bielsa, a quien sentó a su lado en el escenario, en una clara muestra de que es parte de su equipo.

"Entre las cosas que Mauricio Macri no se enteró es que hay un enorme déficit habitacional en la Argentina y eso hay que resolverlo"

"Estoy muy contento de trabajar con ella. Tengo la idea de hacer un Ministerio de Hábitat y Vivienda. Entre las cosas que Mauricio Macri no se enteró es que hay un enorme déficit habitacional en la Argentina y eso hay que resolverlo", había dicho ayer Fernández en Santa Fe, antes de partir hacia Rosario.

Junto a Fernández también se ubicaron el gobernador electo Omar Perotti, la vicegobernadora electa Alejandra Rodenas y el flamante gobernador electo de Chaco, Jorge Coqui Capitanich, a quien el candidato a presidente felicitó por su triunfo y a quien calificó como "un amigo".

2019-10-14 alberto3.jpg

Capitanich fue algo así como "la" figura de la jornada. De hecho, en la previa del acto fue el único que se acercó a las y los periodistas acreditados a brindar una nota, donde puso en evidencia la necesidad de un plan para regularizar la titularidad de las tierras, cuestión que arrastra otras claves de la gestión pública. "Hay que dotar no sólo de vivienda a quienes no la tienen sino también de la infraestructura básica para vivir dignamente", señaló el chaqueño.

Justamente esas fueron las bases para la convocatoria de ayer que vehiculizó Bielsa en el foro que surgió tras una charla con Fernández mientras recorrían ciudades de la provincia, durante la campaña de las Paso presidenciales.

>> Leer más: Alberto Fernández, Perotti y Javkin hablaron sobre la situación social en Rosario

Perotti en su intervención también se sumó a valorar la gestión desde lo micro. "Nunca voy a dejar de ser lo que me hizo asumir el vínculo con la ciudadanía: ser intendente representa la mayor satisfacción que uno puede tener porque te eligen los vecinos", señaló el exjefe de gobierno de Rafaela.

javkin.jpg

Y justamente Fernández valoró su gestión en ese cargo al recordar que "con Néstor (Kirchner) siempre poníamos de ejemplo a Rafaela y la gestión de Perotti. Cuando salíamos de recorrida, decíamos «sigan el ejemplo de Rafaela»".

Federalismo, a full

Si bien el cierre del foro estaba previsto para las 18.30, la presentación de Cristina Fernández de Kirchner de su libro "Sinceramente" en Calafate, prevista para la misma hora, retrasó la intervención de Alberto F. "Le deja la pantalla caliente", comentó un agudo analista de actos políticos. Es que la espera se matizó con la transmisión de CFK.

"Sacaste a pasear el gato", gritó un asistente desde atrás del salón apenas Alberto ingresó al acto, en alusión al debate del domingo a la noche, y las risas no tardaron en aparecer.

>> Leer más: Con el debate como telón de fondo, Macri replicó a Alberto Fernández

Tras la intervención de Capitanich y Perotti, que mostró su apoyo claramente hacia la fórmula del Frente de Todos, Bielsa explicó la tarea del foro y agradeció a Alberto F por permitir esa "entrada" en el mundo de la política de las grandes ligas y luego habló el candidato.

"Alberto querido, la Lepra está contigo", se escuchó minutos después en boca de un grupo de hinchas de Ñuls, a quienes Fernández agradeció y valoró, algo que con astucia también extendió a los hinchas de Rosario Central.

2019-10-14 alberto2.jpg

Bromas aparte, el discurso de ayer de Fernández se centró fuertemente en defender la idea y la necesidad de "reconstruir el país en términos de federalismo" y pidió "dejar de mirar las estadísticas para ver la realidad".

En ese marco, recordó su proyecto de crear capitales alternativas, para que hasta cada una de esas localidades se traslade el presidente y su gabinete.

"Propongo que cambiemos esta realidad que niega oportunidades", dijo y puso como ejemplo que alguien que nace en Jujuy tiene que poder, vivir y morir allí y no padecer la falta de oportunidades, "mientras el país gira en torno a Capital Federal".

>> Leer más: Alberto Fernández se hizo tiempo para charlar con un socialista díscolo

"Terminemos con el vicio del centralismo. Se trata de distribuir los recursos de un modo razonable", indicó. Y el modo es "a través de la política del consenso, no de la imposición, por eso es entre todos", convocó.

Y para que no queden dudas, aseguró: "Yo no soy el presidente de los porteños sino de la Argentina, si eso es lo que me toca hacer".

>> Leer más: Cristina jugó de local al retomar la campaña en el Calafate

Aplausos, y de pie, despidieron al candidato a presidente del Frente de Todos, que destacó la fortaleza de los argentinos ante las crisis: "Siempre nos levantamos".

Soldaditos

María Eugenia Bielsa aseguró ayer que "en el norte de la ciudad de Santa Fe hay soldaditos porque no les alcanza la plata". La ex candidata a gobernadora replicó, de ese modo, al presidente Mauricio Macri, quien durante el debate del domingo pasado acusó a Axel Kicillof de querer poner una "narcocapacitación" en las escuelas de Buenos Aires.