Con el debate como telón de fondo, Macri replicó a Alberto F

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que no le dice a la sociedad "desde ningún atril" lo que tiene que pensar sino que la "deja vivir con libertad, porque desde ahí se crea". Y replicó con sorna e interactuando con la gente a su rival del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, por el tema de los celulares de los jubilados.

Al encabezar una nueva marcha del "Sí, se puede" en Paraná (Entre Ríos), Macri dijo: "Nuestros abuelos tienen celulares, corazón y fuerza". Lo hizo después del cruce que mantuvo el domingo pasado en el debate con Fernández, quien, según señaló, los pasivos no poseen esos dispositivos electrónicos porque "no pueden pagarlos"..

En la costanera alta y baja de Paraná se dispusieron vallas, cortes de tránsito, cacheos, control de explosivos y drones y una gran cantidad de personal de distintas fuerzas de seguridad por el acto de Macri.

Desde las 16, una importante cantidad de personas se acercó al monumento de Justo José de Urquiza, en la zona del parque homónimo, que se vio colmado, además, de colectivos y utilitarios que llevaron gente de distintas ciudades entrerrianas.

"Hay gato para rato", "sí, se puede", "se da vuelta", el Himno nacional y la nueva canción de la marcha de Macri calentaron el ambiente junto a numerosas banderas argentinas, previo a la llegada del primer mandatario, que arribó en el avión presidencial, a las 17.30.

Acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el senador nacional Alfredo De Angeli, entre otros dirigentes, Macri ofreció un discurso de poco más de 20 minutos.

"Agradezco que defiendan sus convicciones. Ustedes me van a cuidar la espalda, me inspiran y me dan fuerza y cada día somos más los que creemos en lo que estamos haciendo", aseveró.

La marcha, eje de la campaña para su reelección, se presentó nuevamente en Entre Ríos, tras su paso por las ciudades de Concepción del Uruguay y La Paz el 3 de octubre pasado y continuará hoy en Pergamino (Buenos Aires).

En Rosario

En modo cierre de campaña, y al filo de los comicios generales, el presidente Mauricio Macri desembarcará en Rosario el martes de la semana próxima. Por lo pronto, el líder de Juntos por el Cambio tiene previsto visitar el jueves Reconquista, en el marco de la marcha del “Sí, se puede”, que viene recorriendo distintos puntos del país.