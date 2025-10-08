La Capital | Economía | agro

Cartelera económica: el agro frente al desafío de la inteligencia artificial

El impacto de la inteligencia artificial en la producción agropecuaria será el foco de la nueva edición del encuentro que se realiza este jueves en Rosario. Se abre el debate sobre geoeconomía, innovación empresarial y transformación digital. Se viene una nueva edición del Congreso Federal Ganadero

8 de octubre 2025 · 21:07hs
La segunda edición de Faro se realizará el 9 de octubre en los Salones Puerto Norte.

La segunda edición de Faro se realizará el 9 de octubre en los Salones Puerto Norte.

Rosario se prepara para vivir la segunda edición de Faro Campo 3i, un encuentro que une la inteligencia natural, humana y artificial para pensar el presente y el futuro del agro. Este jueves 9 de octubre en los Salones Puerto Norte, Faro presentará un programa con la participación de destacados disertantes que abordarán uno de los temas más actuales y desafiantes: el impacto de la inteligencia artificial en la producción agropecuaria y su sinergia con el conocimiento humano y natural. Cada disertación abordará el rol de la inteligencia artificial, humana y natural en la producción agroindustrial, con una mirada que integra innovación tecnológica, sustentabilidad, experiencias reales de productores y reflexiones filosóficas sobre el impacto de la IA en nuestra vida cotidiana. El encuentro es organizado por Agroactiva. El encuentro contará con conferencias de destacados especialistas. Serán de la partida Juan Pablo Cosentino, Director Académico de Tecnología, IAE Business School, quien hablará sobre “Tres inteligencias, un mismo campo: adaptarnos para transformar”. Alfonso Rafel, Sr. Machine Learning & Computer Vision Engineer de DeepAgro, expondrá sobre “Donde se unen la IA y el agro”. Más tarde, será el turno de “Lecherías inteligentes en la revolución de los datos” con Juan L. Monge, Ing. Agr. (Mgter.) Farm Management Support de Lely Argentina; y “Sin IA no hay pan: por qué la Inteligencia Artificial es clave para el futuro de la alimentación” con Hernán Ferrari, CEO Grupo Crucianelli. “El futuro del agro ya camina entre nosotros” estará a cargo de Sergio Guzmán, Cofundador de Alocal, y “El cómputo es la nueva soja” será el momento de Santiago Siri, emprendedor y referente tecnológico, Democracy Earth Foundation. También habrá un panel de productores en donde contarán “Cambios de paradigma productivo: experiencias en primera persona”. El cierre de la jornada estará en manos de Pablo Alejandro Brunet, Fundador de InnerFlow, con su charla “60 días para dominar la IA” y Alejandro el filosofo y escritor Alejandro Rozitchner presentará “IA: todo muy lindo, ¿y nosotros qué?". Más información e inscripciones: https://agroactiva.com/faro_inscripciones

Geoeconomía, innovación empresarial y transformación digital

El próximo sábado habrá un nuevo capítulo del ciclo de conversatorios organizado por el Foro de Reflexión. En esta oportunidad el eje del debate será "Geoeconomía, innovación empresarial y transformación digital". El encuentro que se realizará por streaming, el sábado 11 de octubre, a las 15, contará con la participación del Adao Villaverde, magister en ingenería estructural y ex Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología del estado de Río Grande do Sul, Brasil. Estuvo en el nacimiento de la planta estatal de fabricación de semiconductores del Brasil, para atenuar la dependencia asiática del sector de la electrónica.

agro201_Sebastian.jpg
Rosgan organiza un nuevo Congreso Federal Ganadero.

Rosgan organiza un nuevo Congreso Federal Ganadero.

La ganadería tiene su cita anual en Rosario

Bajo el lema “La revancha de la ganadería”, el 4° Congreso Federal Ganadero reunirá a productores, empresarios, técnicos, académicos y funcionarios para debatir sobre los principales desafíos y oportunidades que atraviesa el sector. El encuentro organizado por Rosgan ya se consolidó como un espacio de referencia para analizar el presente y el futuro de la cadena de ganados y carnes en Argentina. Se realizará el próximo 13 de noviembre, en la Bolsa de Comercio de Rosario. La apertura de la jornada contará con la participación de autoridades provinciales, municipales y directivos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Durante el día se desarrollarán paneles y conferencias en torno a temas clave como: recomposición del stock ganadero, políticas de pasturas y sostenibilidad productiva, sanidad animal con visión de futuro, atracción de inversiones en la cadena cárnica, control industrial y trazabilidad y aplicaciones de la inteligencia artificial en estudios de mercado y promoción de carne vacuna. Uno de los momentos más esperados del 4° Congreso Federal Ganadero será el panel “Fiebre Aftosa: estrategias sanitarias y experiencia regional en el control y erradicación de la enfermedad” que contará con la participación de dos referentes internacionales de primer nivel: Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y Gedeao Silveira Pereira, vicepresidente de la Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). La presencia de estos líderes de la ganadería regional refuerza el carácter federal e internacional del congreso y permitirá contrastar la situación sanitaria argentina con la experiencia acumulada en países vecinos. Ambos invitados aportarán su visión sobre los avances y desafíos en la prevención y control de la fiebre aftosa, una temática estratégica no sólo para la producción y el comercio internacional de carnes, sino también para la integración sanitaria del Mercosur. El congreso es organizado por Rosgan y la Bolsa de Comercio de Rosario, con el respaldo de entidades del sector. Además, la jornada podrá seguirse en vivo por Chacra TV, con transmisión a Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La participación es gratuita, con cupos limitados, por lo que se recomienda inscribirse de manera anticipada a través de la web oficial: www.congresofederalganadero.com.ar.

Noticias relacionadas
Luego de unos días de calma, el dólar volvió al techo de la banda cambiaria.

Pese a la intervención oficial, el dólar volvió a subir y los bonos bajaron

El camino del dólar. El Banco Central cedió reservas por el pago de deuda.

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

El camino del dólar. El Banco Central cedió reservas por el pago de deuda.

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

La menor demanda interna afecta de lleno a la industria.

La industria cayó 4,4% en agosto, con retrocesos en casi todos los sectores

Ver comentarios

Las más leídas

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Ningún jugador de Newells será separado del plantel, al menos por el momento

Ningún jugador de Newell's será separado del plantel, al menos por el momento

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Lo último

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

La selección argentina homenajeó a Miguel Ángel Russo con un minuto de silencio

La selección argentina homenajeó a Miguel Ángel Russo con un minuto de silencio

Cartelera económica: el agro frente al desafío de la inteligencia artificial

Cartelera económica: el agro frente al desafío de la inteligencia artificial

Un 8 de octubre imborrable: Russo se despidió el mismo día que el Negro Palma, otra leyenda de Central

Cosas del destino: hace exactamente un año el club de Arroyito atravesaba por un momento de mucha angustia con la muerte del Tordo

Un 8 de octubre imborrable: Russo se despidió el mismo día que el Negro Palma, otra leyenda de Central

Por Elbio Evangeliste
Miguel Ángel Russo, eterno: las postales de una vida entre el fútbol y la gloria
Ovación

Miguel Ángel Russo, eterno: las postales de una vida entre el fútbol y la gloria

No fue exposición cruel, fue un gesto de humanidad: Russo palpitó fútbol hasta el último suspiro

Por Lucas Vitantonio
Ovación

No fue exposición cruel, fue un gesto de humanidad: Russo palpitó fútbol hasta el último suspiro

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio
Policiales

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado
La Región

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Ningún jugador de Newells será separado del plantel, al menos por el momento

Ningún jugador de Newell's será separado del plantel, al menos por el momento

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Ovación
El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: La ciudad lo despide con honores
Ovación

El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: "La ciudad lo despide con honores"

El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: La ciudad lo despide con honores

El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: "La ciudad lo despide con honores"

Un 8 de octubre imborrable: Russo se despidió el mismo día que el Negro Palma, otra leyenda de Central

Un 8 de octubre imborrable: Russo se despidió el mismo día que el Negro Palma, otra leyenda de Central

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Policiales
Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio
Policiales

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Barrio Molino Blanco: piden 12 años de prisión por balear a una vecina y su hija embarazada

Barrio Molino Blanco: piden 12 años de prisión por balear a una vecina y su hija embarazada

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

La Ciudad
El tiempo en Rosario: llega un jueves cálido, con cielo despejado y ráfagas del norte
La Ciudad

El tiempo en Rosario: llega un jueves cálido, con cielo despejado y ráfagas del norte

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
Salud

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
La Ciudad

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular
Información General

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación
Información General

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río
La Región

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
La Ciudad

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos
La Ciudad

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Newells: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Ovando tras su debut en Central: La que viví el domingo fue una noche de 10

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando tras su debut en Central: "La que viví el domingo fue una noche de 10"