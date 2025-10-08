La Capital | Información General | wifi

Cómo detectar quién está conectado al WiFi del hogar

Contar con un WiFi rápido y eficiente es fundamental. Existe un simple truco con el cual se puede identificar si alguien fuera del hogar está conectado a la red

8 de octubre 2025 · 21:06hs
Definitivamente, el WiFi es uno de los mejores aliados en los hogares. Hoy en día, es esencial para cualquier familia. Mientras algunos lo utilizan para ver películas o series, para utilizar redes sociales y mantenerse comunicados, otros incluso lo usan para trabajar desde sus hogares en modalidad home office. Por eso, contar con un Wi-Fi rápido y eficiente se vuelve fundamental.

Ahora bien, si bien el Wi-Fi puede configurarse con contraseña para que solo quienes tengan permiso puedan acceder, muchas veces estas claves son fáciles o pueden ser adivinadas. Esto provoca que usuarios externos se conecten a la red, lo que puede hacer que la conexión sea más lenta e inestable.

Ahora bien, es así como surge la pregunta: ¿Cómo se puede identificar si hay usuarios externos conectados al Wi-Fi de tu hogar? Existe un simple truco con el cual se puede identificar si alguien fuera del hogar está conectado a la red.

>> Leer más: Estafas por WhatsApp: cómo evitar que te roben la cuenta y cómo recuperarla si ya fue hackeada

Cómo detectar intrusos en el WiFi

Un truco para poder descubrir si algún intruso está conectado a la red de wifi es a través del router. La técnica es sencilla: cuando hay dispositivos conectados la luz de actividad del router titila. Es decir, si se desconectan todos los dispositivos del hogar al uso del wifi y la luz sigue titilando, eso significa que hay algún dispositivo fuera del hogar que está utilizando la red de wifi.

Ahora bien, muchas veces este truco no es efectivo por lo que existen algunas aplicaciones y herramientas que pueden ayudar a descubrir si hay usuarios fuera del hogar que estén utilizando el wifi.

>> Leer más: Quién es y cómo actúa el hacker de la página oficial de Argentina

Aplicaciones para detectar intrusos

Algunas de las aplicaciones más conocidas para detectar los usuarios que están conectados a la red de wifi con Fing,Who 's on My WiFi o el verificador de routers de F-Secure.

Estas herramientas indican incluso cuando fue la primera y última vez que se conectan los dispositivos.

Cómo cambiar la contraseña del Wifi

Otra de las medidas que se puede tomar para evitar que desconocidos estén conectados a la red de wifi es cambiando la contraseña. Para ello solo se deben seguir una serie de pasos:

  • Abrir la configuración del router a través del navegador web.
  • En la barra del navegador ingresar la dirección de IP 192.168.1.1.
  • Ingresar los datos de acceso como usuario y contraseña.
  • Cambiar la contraseña del Wifi.

Mariana Bustos, de 25 años, y su madre Adriana Velázquez, de 52, fueron encontradas calcinadas en la vivienda que compartían.

Encontraron los cuerpos de una madre y su hija calcinados e investigan un doble femicidio

Estos investigadores habían descubierto el año pasado la garra del dinosaurio Bonapartenykus ultimus

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación

Nicolás Deanna murió en 2017 por un diagnóstico equivocado. Su familia impulsó la Ley 

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

Las estructuras metalorgánicas son fundamentales para combatir el cambio climático

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

