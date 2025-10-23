Agustín Pellegrini: "La visita del presidente Milei es un envión anímico muy grande para el domingo"

En su última entrevista de campaña, el candidato a diputado por Santa Fe de La Libertad Avanza dice que la elección se define entre libertarios y kirchneristas

Antes de darle un último repaso al discurso que dará antes del presidente Javier Milei en el acto de cierre de campaña en el Parque España , el candidato a diputado nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza , Agustín Pellegrini , ofrece la última entrevista de su campaña al diario La Capital donde afirma que pelea la elección con Fuerza Patria.

Esforzado en remarcar que es una elección polarizada entre libertarios y kirchnerismo, y no de tercios con Provincias Unidas como se presume, el candidato de 25 años que pasó del anonimato total a hacer 50 entrevistas en diez días, dice que el nuevo Congreso llevará a reformas de fondo que mejorarán el día a día de los argentinos.

Se le ha dado una importancia grande a una elección que en definitiva es legislativa, no presidencial. ¿Por qué?

Consideramos que es una lección clave para reivindicar el camino que hicimos en 2023 y mantener este rumbo que bajó la pobreza del 55% al 30%, la inflación, la inseguridad sobre todo en Rosario con el Plan Bandera del gobierno nacional, se terminaron los piquetes.

¿Cómo observan la parte final de la campaña?

En Santa Fe es una elección en la que estamos cabeza a cabeza entre la La Libertad Avanza y el kirchnerismo. Es una elección que se va a definir voto a voto y la visita del presidente es un envión muy importante para, en este escenario, darnos un envión anímico muy grande.

¿Apuestan a convencer al voto indeciso que puede ir a Provincias Unidas?

Sí, por supuesto, porque al ser una elección nacional que se define en dos modelos, el ese indeciso que no quiere volver a ese pasado kirchnerista, sabe que La Libertad Avanza es el único espacio que puede cumplirlo y frenarlo. Entonces, el indeciso hoy tiene que entender que es o La Libertad Avanza o el kirchnerismo.

Pellegrini Agustin 22 Agustín Pelelgrini, de 25 años, encabeza la lista libertaria La Capital / Celina Mutti Lovera

¿Por qué polariza con el peronismo y deja a Provincias Unidas que es el oficialismo provincial?

Porque en los números que tenemos está mucho más atrás Provincias Unidas. Es una elección que lógicamente se nacionaliza, por lo tanto, así como en su momento la elección provincial se provincializó, ahora es al revés: al nacionalizarse las terceras vías provinciales quedan mucho más relegadas.

¿Qué esperan del acto de Milei?

Un discurso esperanzador como el que siempre da, concientizando de la importancia de esta elección, el llamado a ir a votar y reivindicar justamente que este es el camino después de todo el esfuerzo que se hizo este último año y medio.

¿Cómo compatibilizar ese esfuerzo mencionado con el momento de inestabilidad económica, sobre todo cambiaria, y con la recuperación de la actividad y salarial que no llega?

En un año y medio no vas a resolver los problemas de los últimos 20 años. Obviamente todo el movimiento que hubo en las últimas semanas es propio también de épocas electorales. Hoy la realidad es que hay que recordar también de dónde venimos: 50% de pobres, al borde de una hiperinflación. Pasamos de una hiper a cinco meses consecutivos con la inflación de 2% para abajo y vamos camino a eliminarla para siempre.

La sensación es que falta

Obviamente falta mucho, hoy 30% de pobres sigue siendo un montón. Todavía no está eliminada la inflación, vamos hacia eso. Se avanzó mucho en poco tiempo. El año que viene si le sumamos inflación cero y con una reforma laboral que permita más trabajo, bajar el empleo informal y mejores salarios, vendrá el crecimiento económico y la inflación va a estar en cero.

¿Eso viene el año que viene? ¿Por qué?

Esta mitad de mandato el gobierno destinó a sentar las bases de un orden económico, de un equilibrio fiscal. Se está preparando un paquete de reformas tanto laboral, impositivo y penal que para eso necesitamos los legisladores a través de la elección.

pellegrini agustin dentro

¿Qué le faltó al gobierno hasta ahora?

No logramos tener los diputados necesarios para poder avanzar con reformas mencionadas, y parece que queda en la nada el esfuerzo que se hizo. Pero no es así. Una vez que tengamos la nueva composición del Congreso se podrán llevar a cabo las reformas y los argentinos lo verán mucho mejor. Más trabajo, mejores salarios y posteriormente mejores jubilaciones, vivir mucho más seguros. Y con la reforma impositiva, el sector productivo argentino terminará siendo competitivo hacia el mundo.

Por lo que se nota se pide un esfuerzo más

Esta elección es el último esfuerzo, porque una vez que tengamos los diputados necesarios, vamos a poder avanzar con las leyes. Hoy es un Congreso cooptado por el kirchnerismo y por un gran sector de bloques que se dicen ser antikirchneristas, pero votan siempre con el kirchnerismo.

¿Quién?

Un gran sector de los radicales. Por ejemplo Melina Georgi que hoy está en la lista de Provincias Unidas.

¿Provincias Unidas se piensa o no como parte de un acuerdo posterior de gobernabilidad para lograr reformas que menciona?

Nosotros vamos a hablar con todos aquellos que estén de acuerdo con que el rumbo es bajar la pobreza, eliminar la inflación, una reforma laboral, una reforma impositiva, una reforma penal, con los que estén de acuerdo con que Argentina tiene que crecer. Ahora, con todos aquellos que solamente ponen trabas y buscan romper no se puede dialogar.

¿Qué Congreso piensa que va a integrar?

A través de esta elección nosotros vamos a sumar muchísimos diputados más, lo cual nos va a permitir junto a algunos bloques aliados, por ejemplo un sector del PRO, llegar a tener ese tercio que nos permite defender, por ejemplo, muchos de los vetos del presidente. Ya te parás desde otro lado al momento de dialogar con otros bloques. No es lo mismo sentarse con menos de 40 diputados a quizás cerca de 100. Será un Congreso mucho más dialoguista y amigable con las ideas para sacar el país adelante.