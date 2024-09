Aguas Santafesinas: el gremio desmiente que los trabajadores tengan privilegios

Silvio Barrionuevo respondió al gobernador, quien destacó el ajuste en la empresa. Además pidió que no culpar por el déficit a los empleados sino a la política

Según el gremialista y director de la empresa por la parte obrera, hace unas semanas se reunieron con la cúpula de la firma estatal para analizar el cumplimiento del convenio colectivo y acusó a la otra parte por no respetar ítems como la entrega de ropa y bonificación por desempeño que se cobra de 2006 .

Justamente lo más llamativo del ajuste del gobierno fue el no pago de un bono de casi 3 millones de pesos en concepto de incentivo a la productividad que cobran todos los empleados desde hace 20 años, independientemente de su tarea y rendimiento. Esto generó un revuelo interno y en la opinión pública.

“No podemos seguir borrando artículos del convenio de un plumazo amparándose en una emergencia cuando hay gastos muchos más altos en la empresa y no se tienen en consideración. Buscan estigmatizar a los trabajadores en la opinión pública”, sostuvo.

Pullaro Santa Fe Corte Suprema Aguas Santafesinas.jpg Maximiliano Pullaro aseguró que se terminan los privilegios de las empresas estatales. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

El gremialista dijo que solicitó información de los números que tomó el gobierno para realizar el ajuste administrativo. “Estoy esperando. Solicité un padrón de los trabajadores en distintos lugares, trabajadores con algún tipo de adicional, contrataciones directas sin licitación pública ni haber pasado por el directorio y no tuve respuesta”, dijo.

Contra la política

“De haber un desfasaje que cubre la provincia, el gobernador tiene que entender que no es culpa de los trabajadores sino de quién gestionó a la empresa. Hubo 12 gestiones del socialismo, del peronismo, y ahora las decisiones de quienes condujeron no se miran sino a los trabajadores. Se desvía el foco y no se le echa la culpa a quien corresponde”, disparó.

Por último dijo que “se ensucia la figura del trabajador”. Luego agregó: “Se quiere modificar de prepo el convenio colectivo, avasallando, empujando, como vienen haciendo en varios lugares. Dicen ‘O se acomoda como queremos nosotros o como queremos nosotros’. No pudimos discutir paritaria”.

El martes, el gobernador se refirió a la situación en Assa. "Estoy trabajando, y el ministro de Economía (Pablo Olivares) está trabajando al lado de cada una de las empresas del Estado. Primer punto: se terminan los privilegios a las empresas del Estado. No son momentos para que nadie pueda tener ningún tipo de privilegios, porque necesitamos equilibrar las cuentas. No es justo, no está bien que el gobierno termine subvencionando las economías de estas empresas. Por eso estamos trabajando con los directorios para que puedan ser eficientes", expresó el mandatario santafesino.