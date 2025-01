Victoria Villarruel se quejó por su sueldo y agitó la interna oficialista

“Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga y los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, aseveró la vicepresidenta, que cobra un salario de 3.764.821 pesos sin descuentos.

Asimismo, Villarruel cuestionó al oficialismo y, en especial, al presidente de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem.

“Martín aumentó 70 por ciento sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener un incremento. Digamos la verdad, por favor. No creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas”, respondió.

El posteo de Villarruel

Las respuestas de Villarruel tuvieron su origen en un posteo suyo en Instagram en el que días atrás había anunciado la firma de un decreto para congelar las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo para evitar, de ese modo, que lleguen a los 9,5 millones de pesos.

“Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. No me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función”, indicó.

Tras las presiones del oficialismo, Villarruel emitió un decreto en el que se prorrogó el congelamiento de las dietas para los integrantes del Senado. De lo contrario, los legisladores hubieran comenzado a percibir, desde enero, haberes cercanos a los 9,5 millones de pesos mensuales en bruto.

Nicolás Márquez, biógrafo de Milei, salió al cruce de la titular del Senado. “Si la novel indigente Villarruel gana «dos chirolas» puede renunciar y seguir usando su kiosquito privado del Celtyv (asociación civil que lucha por el reconocimiento de los derechos humanos para las víctimas del terrorismo de la década del 70)”, afirmó en su cuenta de X.

Y agregó: “Si gana tan poco como vice, ¿de dónde sacó la plata para alquilar su mansión en Tigre (barrio cerrado El Encuentro), en cuyo contrato de locación figuraron no ella sino sus empleados Guadalupe Jones y Santiago Guimaraes? ¿Y de dónde sale el dinero para la mansión de fin de semana que se estaría comprando esta semana en otro country exclusivo?”.