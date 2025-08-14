Acto de Milei en La Plata: "Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas"

El presidente criticó a Kicillof y dijo que La Matanza tiene una tasa de homicidio "casi seis veces más alta que la de Rosario"

El presidente Javier Milei se puso este jueves al frente de la campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre próximo en Buenos Aires. Con un acto en el Club Atenas de La Plata, el presidente encabezó la presentación oficial de los principales candidatos de las ocho secciones electorales, que buscarán aumentar el número de representantes libertarios en la Legislatura de esa provincia.

En el escenario, Milei se presentó acompañado de los ocho cabezas de lista (mayormente ignotos) en las secciones electorales de Buenos Aires. El jefe del Estado procura que los postulantes queden asociados a su imagen para lograr un buen desempeño en las urnas.

El lema del acto, como lo expuso la primera foto oficial, fue “kirchnerismo nunca más”. En el predio se hizo presente la militancia libertaria en pleno para acompañar lo que el gobierno considera un paso clave para sostener el proyecto de Milei para la segunda mitad de su gestión.

Desde el comienzo de su discurso, el mandatario optó por polarizar con el gobernador Axel Kicillof, a quien le dedicó una serie de insultos y lo acusó de “psicopatear a la población”. Así, destinó duras críticas contra la gestión bonaerense y llamó a “ponerle un freno” al kirchnerismo en las urnas.

La Matanza vs. Rosario

"Las estadísticas criminales de la provincia no paran de crecer, con La Matanza teniendo la tasa de homicidio más alta del país, casi seis veces más alta que la de Rosario. El kirchnerismo es peor que el narcotraficante", aseveró, y convocó a asistir a los comicios: "Estuvimos mucho tiempo mirando para cualquier lado, es momento de meterse y sacarlos a patadas de una vez".

El presidente sentenció: “Pocos recuerdan un momento en que la provincia haya estado peor que ahora”, para añadir: “Tenemos el agregado de la negación constante e indiferencia de un gobierno provincial que parece creer lo que repiten como loros sus periodistas ensobrados. Tan acostumbrados están los bonaerenses que muchos se resignaron y dejaron de creer en un futuro mejor”.

“Kicillof y sus secuaces psicopatean a toda la población para que estén agradecidos con ellos. Dicen que si no fuera por ellos, no tendrían nada. Un delirio propio del tirano de aldea, el comunista enano de Kicillof”, arremetió

“El Estado es para sus amigos. Emprender en la provincia es una odisea griega. O una maraña administrativa que, regulación tras regulación, entorpece la regulación de riqueza y exigen coimas para destrabar problemas que ellos mismos imponen. Ya empezamos con la jefa de la banda”, ironizó Milei en alusión a la expresidenta Cristina Kirchner, a quien suele calificar de esta forma.

La causa fentanilo

En el marco de sus críticas al Estado, se refirió a la crisis desatada por las muertes causadas por fentanilo contaminado: “¿Acaso les parece que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof? Ese es el modelo del amiguismo, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó el país. Y que no quieren soltar en esta provincia a pesar de todo el daño que causa”, agregó.

Luego de la foto de lanzamiento en Villa Celina, La Matanza, con el presidente y los principales referentes de la alianza electoral cuya columna vertebral es La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, los candidatos libertarios replicaron el mensaje con la fórmula “Nunca más”.

“Nunca más inseguridad, nunca más abandono, nunca más corrupción. Kirchnerismo nunca más”, reiteró el mensaje de la convocatoria en la cuenta del partido.

Espert: "La economía mejora cada día"

En la previa al acto, el diputado nacional José Luis Espert, quien busca posicionarse como el referente libertario en Buenos Aires, aseveró: “Tenemos que hacer una profunda reforma en seguridad, una profunda reforma al Estado. Sobran por lo menos 8 ó 9 ministerios”, dijo.

El legislador también habló de la coyuntura en el país. “La situación económica mejora cada día más, porque la estamos sacando del enorme pozo en que la dejó el kirchnerismo”, aseveró.

En tanto, el diputado nacional y referente del PRO en el frente electoral conformado junto a La Libertad Avanza, Christian Ritondo, confirmó que el exvicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires Diego Santilli, integrará las listas del oficialismo en octubre.

Luego, el propio Santilli realizó declaraciones en su rol de candidato: “Estaré donde me necesiten. La sociedad pide un cambio, ese cambio lo conduce Milei y nosotros acompañamos”.