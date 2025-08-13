La Capital | Política | Javier Milei

Milei cenó con diputados aliados en Olivos para blindar los vetos a jubilados y discapacidad

El presidente busca asegurar los 86 votos que necesita en la Cámara baja para sostener su rechazo a las leyes. Asistieron legisladores de LLA y del PRO, entre ellos dos santafesinos

13 de agosto 2025 · 15:11hs
El presidente Javier Milei encabezó este martes a la noche una cena en la Quinta de Olivos con diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados, entre ellos los santafesinos Luciano Laspina y Alejandro Bongiovanni, con un objetivo claro: blindar en el Congreso los vetos a las leyes de aumento a las jubilaciones y de emergencia en discapacidad.

La cumbre tuvo como marco una semana clave en la que la oposición buscará tratar los rechazos presidenciales en el recinto. Y procuró delinear una estrategia para conseguir los votos necesarios para sostener las impugnaciones del mandatario.

El oficialismo enfrenta un duro desafío en Diputados, donde necesita al menos un tercio de los votos (86 sobre 257) para que los vetos no sean revertidos.

Con su bloque y el apoyo incondicional del PRO, llega a 74 votos, por lo que necesita negociar con los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas y a los monobloques.

La sociedad entre LLA y el PRO

“Todos los diputados de LLA vamos a defender los vetos, es lo correcto. El que duda no debería ser miembro de La Libertad Avanza”, deslizó una fuente legislativa que asistió a la cena.

En el oficialismo confían en el respaldo del PRO, de cuyos legisladores dicen: "Nos acompañan incondicionalmente, incluso en los momentos en los que se requiere no ser casta y asumir el costo político”.

A la cena en Olivos, que comenzó a las 20, asistieron diputados de La Libertad Avanza y un nutrido grupo del PRO, encabezado por su jefe de bloque, Cristian Ritondo.

También estuvieron Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici y Daiana Fernández Molero. En representación de la Liga del Interior, los radicales alineados con el gobierno, participó el neuquino Pablo Cervi.

Además de los vetos, en el encuentro se analizó la estrategia frente a otros temas que la oposición busca imponer en la agenda, como los proyectos de los gobernadores para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, y la reactivación de la comisión investigadora del caso $Libra.

