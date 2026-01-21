Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Luciano M. fue imputado por el intento de femicidio de su ex pareja de 20 años, a quien atacó el sábado en medio de una discusión en su casa de barrio Belgrano

Un joven detenido por efectuarle un disparo en el pecho a su exnovia cuando estaban en su casa de barrio Belgrano quedó en prisión preventiva por dos años, acusado de un intento de femicidio . El ataque fue uno de los dos hechos graves de violencia de género cometidos en Rosario el pasado fin de semana, cuando otra mujer fue baleada en el cráneo al salir de una fiesta. Las dos víctimas evolucionan fuera de peligro.

Luciano Roberto M. se había presentado en la comisaría 19ª a las 20.30 del sábado. Entonces manifestó ser el autor del disparo que esa mañana había herido a Tatiana Ludmila S.G., de 20 años, una chica con la que mantuvo una relación de pareja. Entonces dio su versión de los hechos e indicó que el disparo se produjo dentro de la vivienda en medio de una discusión que derivó en un forcejeo. Sostuvo que no se presentó en el momento ante la policía “por temor”.

Desde allí el joven de 21 años fue trasladado ala comisaría 32ª por disposición de la fiscal Laura Riccardo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. Este miércoles a partir de las 8 fue sometido a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal. La encargada de la acusación le atribuyó el delito de tentativa de homicidio calificado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género . El hecho se consideró además agravado por el uso de un arma de fuego. Por último, le imputaron la tenencia ilegal de una pistola calibre 9 milímetros.

El hecho ocurrió el sábado 17 de enero. Esa madrugada, al salir de una reunión, la víctima fue acompañada por una amiga hasta la casa del acusado en Pellegrini al 7000. Según planteó la fiscal en la audiencia, a las 5.30 la chica quiso retirarse de la casa pero el imputado se negó. Se generó una discusión y M. golpeó a la joven en la cabeza con la culata de un arma. Luego le efectuó un disparo calibre 9 milímetros a nivel del tórax.

>>Leer más: Baleados el fin de semana: un hombre lucha por su vida y dos mujeres evolucionan bien

El muchacho se fue del lugar y la chica fue asistida por la amiga que la acompañaba, quien la trasladó en un auto particular hasta el policlínico San Martín. Desde allí Tatiana fue derivada al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) donde se constató que tenía una herida de arma de fuego múltiple en hemitórax derecho con traumatismo de cráneo y una herida cortante en la frente. Según indicó al día siguiente la vicedirectora del hospital, Laura Taljame, sufrió una lesión pulmonar por la que se encontraba estable y lúcida.

El delito: intento de femicidio

Para la fiscal, “los hechos se imputan en un contexto de violencia de género dado que el imputado y la víctima habían sido pareja”. Se advirtió en la investigación que los hechos se produjeron en un marco de vulnerabilidad y de violencia física, psíquica y simbólica hacia la víctima que perduró tanto en la relación de pareja como luego de su separación. La jueza Silvana Lamas González avaló la imputación y dispuso la prisión preventiva de M. por el plazo legal.

>>Leer más: Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

El ataque se inscribió en una serie de episodios de violencia contra las mujeres registrados en pocas horas en Rosario. El mismo sábado a la mañana Aldana A., de 32 años, fue trasladada por amigos en un auto particular hasta el Heca luego de recibir un disparo en la zona de Centeno al 3700. Fue herida en el cráneo. Al llegar al hospital la operaron y evolucionó bien.

El conductor del auto relató que se encontraban en una fiesta cuando dos hombres pasaron efectuando detonaciones desde una camioneta y uno de los disparos impactó en la mujer. El diagnóstico médico confirmó una herida de arma de fuego en el cráneo. En el marco de las primeras actuaciones, los investigadores no descartaban que la expareja de la víctima estuviera involucrada en el ataque, aunque por el caso no se reportaron personas detenidas.