La Capital | Policiales | Violencia de género

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Luciano M. fue imputado por el intento de femicidio de su ex pareja de 20 años, a quien atacó el sábado en medio de una discusión en su casa de barrio Belgrano

21 de enero 2026 · 15:45hs
La zona de Pellegrini y Colombia

La zona de Pellegrini y Colombia, en barrio Belgrano, donde un joven baleó a su exnovia. 

Un joven detenido por efectuarle un disparo en el pecho a su exnovia cuando estaban en su casa de barrio Belgrano quedó en prisión preventiva por dos años, acusado de un intento de femicidio. El ataque fue uno de los dos hechos graves de violencia de género cometidos en Rosario el pasado fin de semana, cuando otra mujer fue baleada en el cráneo al salir de una fiesta. Las dos víctimas evolucionan fuera de peligro.

Luciano Roberto M. se había presentado en la comisaría 19ª a las 20.30 del sábado. Entonces manifestó ser el autor del disparo que esa mañana había herido a Tatiana Ludmila S.G., de 20 años, una chica con la que mantuvo una relación de pareja. Entonces dio su versión de los hechos e indicó que el disparo se produjo dentro de la vivienda en medio de una discusión que derivó en un forcejeo. Sostuvo que no se presentó en el momento ante la policía “por temor”.

>>Leer más: En pocas horas, dos mujeres fueron baleadas en Rosario en hechos de violencia de género

Desde allí el joven de 21 años fue trasladado ala comisaría 32ª por disposición de la fiscal Laura Riccardo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. Este miércoles a partir de las 8 fue sometido a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal. La encargada de la acusación le atribuyó el delito de tentativa de homicidio calificado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género. El hecho se consideró además agravado por el uso de un arma de fuego. Por último, le imputaron la tenencia ilegal de una pistola calibre 9 milímetros.

El hecho ocurrió el sábado 17 de enero. Esa madrugada, al salir de una reunión, la víctima fue acompañada por una amiga hasta la casa del acusado en Pellegrini al 7000. Según planteó la fiscal en la audiencia, a las 5.30 la chica quiso retirarse de la casa pero el imputado se negó. Se generó una discusión y M. golpeó a la joven en la cabeza con la culata de un arma. Luego le efectuó un disparo calibre 9 milímetros a nivel del tórax.

>>Leer más: Baleados el fin de semana: un hombre lucha por su vida y dos mujeres evolucionan bien

El muchacho se fue del lugar y la chica fue asistida por la amiga que la acompañaba, quien la trasladó en un auto particular hasta el policlínico San Martín. Desde allí Tatiana fue derivada al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) donde se constató que tenía una herida de arma de fuego múltiple en hemitórax derecho con traumatismo de cráneo y una herida cortante en la frente. Según indicó al día siguiente la vicedirectora del hospital, Laura Taljame, sufrió una lesión pulmonar por la que se encontraba estable y lúcida.

El delito: intento de femicidio

Para la fiscal, “los hechos se imputan en un contexto de violencia de género dado que el imputado y la víctima habían sido pareja”. Se advirtió en la investigación que los hechos se produjeron en un marco de vulnerabilidad y de violencia física, psíquica y simbólica hacia la víctima que perduró tanto en la relación de pareja como luego de su separación. La jueza Silvana Lamas González avaló la imputación y dispuso la prisión preventiva de M. por el plazo legal.

>>Leer más: Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

El ataque se inscribió en una serie de episodios de violencia contra las mujeres registrados en pocas horas en Rosario. El mismo sábado a la mañana Aldana A., de 32 años, fue trasladada por amigos en un auto particular hasta el Heca luego de recibir un disparo en la zona de Centeno al 3700. Fue herida en el cráneo. Al llegar al hospital la operaron y evolucionó bien.

El conductor del auto relató que se encontraban en una fiesta cuando dos hombres pasaron efectuando detonaciones desde una camioneta y uno de los disparos impactó en la mujer. El diagnóstico médico confirmó una herida de arma de fuego en el cráneo. En el marco de las primeras actuaciones, los investigadores no descartaban que la expareja de la víctima estuviera involucrada en el ataque, aunque por el caso no se reportaron personas detenidas.

Noticias relacionadas
Violencia de género: el hombre que recibió condena realizaba llamadas de manera anónima.

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

Un hombre fue detenido por robo en el centro de Rosario

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

La sospechosa se entregó en Rosario

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

La Policía de Investigaciones realizó diez allanamientos en simultáneo en barrio Las Flores para intentar esclarecer el triple crimen del 23 de diciembre del 2025.

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Ver comentarios

Las más leídas

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Lo último

Milei en Davos: El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo

Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Acuerdo en pausa: el Parlamento europeo frenó el convenio con el Mercosur

Acuerdo en pausa: el Parlamento europeo frenó el convenio con el Mercosur

Viajar por las rutas nacionales es una ruleta rusa: mapa del peligro y los tramos críticos

Un informe técnico de los trabajadores viales advierte que el 70% de las rutas nacionales está deteriorada por la parálisis de la obra pública. El detalle, ruta por ruta, de los corredores productivos y turísticos más afectados.

Viajar por las rutas nacionales es una ruleta rusa: mapa del peligro y los tramos críticos
Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina
Información General

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%
Educación

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia
Policiales

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

Ovación
Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newells

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newell's

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newells

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newell's

Jugó casi una década en Newells, anunció su retiro del fútbol y ahora decidió seguir en el club donde empezó

Jugó casi una década en Newell's, anunció su retiro del fútbol y ahora decidió seguir en el club donde empezó

El presidente de Newells habló sobre el crítico presente del club: Un paciente en terapia

El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"

Policiales
Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia
Policiales

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

La Ciudad
Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

El uso de celulares en las aulas: Hay que analizar seriamente cómo se regula

El uso de celulares en las aulas: "Hay que analizar seriamente cómo se regula"

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región
Economía

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

EEUU afirma que la relación con Argentina está en su punto más fuerte de la historia
El Mundo

EEUU afirma que la relación con Argentina está "en su punto más fuerte de la historia"

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario
La Ciudad

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

Por Guillermo Ferretti
Ovación

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí
Información General

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe
Información General

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
Policiales

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos
El Mundo

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Economía

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano
La Ciudad

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

El viejo orden mundial murió: el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá
El Mundo

"El viejo orden mundial murió": el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU
El Mundo

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años
LA CIUDAD

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas
La Región

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
POLICIALES

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Información General

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores
Policiales

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios
LA CIUDAD

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios