Video: robaron más de $12 millones a dos empresarios de zona norte

Cámaras de vigilancia instaladas en casas de la cuadra captaron a los delincuentes cuando les arrebataban el botín a las víctimas y corrían unos metros hasta el vehículo gris donde los esperaban, un utilitario cuyo dominio no fue registrado y en el que se perdieron de vista al tomar por calle French hacia el sur.

“Me arruinaron”

“Tengo un ataque de nervios. Era plata importante para una operación que íbamos a realizar. Se ve que tenían datos previos, esto no pasó al azar”, dijo Maximiliano a medios de prensa, para agregar: “Que la policía me diga que por suerte no me dieron un tiro no me sirve de consuelo. Me arruinaron. Es verdad que lo material se recupera, pero ¿cómo hago para seguir trabajando?”.

Luego del atraco el hombre fue a denunciarlo a la subcomisaría 24ª, donde el empresario relató que cuando él y su hermano estaban por subir a sus respectivos vehículos fueron encañonados: “Uno me hizo apagar (el motor de) la chata, me sacó el celular y una bolsa. A mi hermano le sacaron los paquetes que eran para hacer los pagos”, declaró Maximiliano, y agregó: “Los vecinos me dijeron que se subieron en la esquina a una chata gris. Yo recuperé el celular, estaba tirado en la calle. Llamé desde un celular que me prestaron y un vecino atendió el llamado y con generosidad me lo dio. Acá hay cámaras para ver hacía dónde huyeron y cómo era el auto que los esperaba”, comentó.

Maximiliano afirmó que en la subcomisaría 24ª fue atendido por el jefe de la seccional y vio que faltaba personal policial. “Lo tengo que felicitar porque con lo que tienen hacen lo que pueden. Acá todo está mal. Vivo en barrio Industrial y nadie viene acá. Los concejales si no viven en un country, viven en el centro. A los barrios vienen solo para las elecciones y después se borran todos”, expresó.

Luego de la experiencia de un robo en la calle y a punta de pistola, la víctima aseguró que estar evaluando “vender todo. Primero tengo que recuperar la plata. Tengo que vender los dos vehículos parar recuperar y pagar operaciones. Después veré cómo salgo. Yo no quiero nada gratis, pero nadie te ayuda. Pedimos que nos cuiden, salir a la calle a laburar en paz, a tomar un colectivo, un taxi. ¿Con qué necesidad vivir así?”, se preguntó.