Salidera bancaria: lo siguieron dos motos y le robaron $8 millones que llevaba en una mochila

Sebastián llegó pasadas las 11 de este miércoles a la fábrica en la que trabaja en la zona sur en su camioneta blanca. No alcanzó a bajar del vehículo cuando dos hombres descendieron de dos motos que lo venían siguiendo y, a golpes de culata, le exigieron que entregara la mochila en la que llevaba unos ocho millones de pesos que había retirado de un banco céntrico. " O había inteligencia o alguien avisó ", analizó el hombre este jueves. Las imágenes del robo quedaron registradas en un video .

"Retiré una cantidad de dinero en el banco Galicia de Sarmiento y Santa Fe, llegué hasta zona sur y apenas estaciono la camioneta escucho golpes, y que me empiezan a romper los vidrios a culatazos. Los dos tipos me decían ''dame la bolsa con la plata'. Ni siquiera me robaron el celular ni la billetera", comentó Sebastián este jueves en diálogo con el programa "El primero de la mañana", de LT8.