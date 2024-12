Video: así fue el ataque incendiario a una verdulería de barrio Belgrano

Emiliano, uno de los dueños del comercio, contó a LT8 que su abuelo lo llamó esta madrugada para avisarle que se estaba incendiando el lugar. “Me vine volando para acá. Cuando llegué, un colectivero que pasaba por el lugar con la ayuda de un vecino que le prestó un matafuego pudieron apagar todo y gracias a Dios no pasó a mayores. Todo lo que tenemos en la verdulería es inflamable”, contó el muchacho.

La secuencia muestra claramente los movimientos del ataque, que termina huyendo caminando por las vías del ferrocarril a la altura de Garzón. “Para mí esto fue un hecho aislado. Si bien esta fue la segunda vez que nos pasó algo así, y también nos han robado un par de veces, esto pasa cada tanto. La primera vez que pasó algo así fue hace un año. Después nos han robado reflectores, pero son hechos aislados”, dijo.

Emiliano remarcó: "No tenemos problemas con nadie. Vivimos para trabajar. La verdulería está abierta más de 12 horas. Esto da bronca porque uno se levanta a las 7 de la mañana, termina a las 9 de la noche de trabajar y no está bueno que sucedan estas cosas. Siempre colaboramos con la gente que pide. Acá fue por algo puntual, vinieron tiraron nafta y prendieron fuego para hacer daño. No hay otra explicación”.