Ver morir a personas baleadas, la tragedia que se volvió habitual en las calles de Tablada

"Una no se puede meter, ni hablar, ni nada. Fijate que pasó a las cinco y media de la tarde y no había nadie afuera. Yo estaba con la ventana abierta, mirando tele. Cuando escuché los tiros pareció que era acá en la puerta. Me asusté, salí corriendo en patas para el fondo", contó a La Capital una vecina este viernes por la mañana. Consultada acerca de cómo afecta a la vida comunitaria este tipo de situaciones violentas, bastó con un ejemplo como respuesta: "Hace cuatro años más o menos, pleno verano, sentada yo acá afuera, paró un auto en la esquina meta tirar tiros. Agarré mi sillón, me metí adentro y nunca más me senté en esta sombra. Tengo miedo".