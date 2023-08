Unas cien personas llegaron la tarde del martes marchando desde Paraguay y Arijón a la plazoleta del Centro de Justicia Penal, de Sarmiento y Virasoro, con pancartas, carteles y una consigna: "¡Justicia por Laureano! ”, pedían respuestas por el homicidio de Laureano Cardozo , ocurrido el viernes pasado alrededor de las 21.30 mientras paseaba la perra familiar por Flammarión a la altura del 5100. Ezequiel, su hermano, dijo “él no tenia problemas con nadie. No sabemos quien fue. Mi hermano tenía 24 años y vivía para su familia. Quiero que salgamos todos a pedir Justicia, a marchar. Sé que si matan al hijo de un fiscal, un juez o un policía rápidamente encuentran al culpable, por Laureano no sabemos si esto se va a aclarar”, sentenció.

Una pariente de Laureano contó que: “Estamos muy agradecidos con nuestros vecinos por este apoyo, pero así no se puede vivir más. Necesitamos que la policía esté presente en el barrio. Además, si alguien vio algo, si saben algo, que la gente no tenga miedo de contarlo. A nosotros no nos dijeron nada. No queremos que el nombre de Laureano sea un archivo más".