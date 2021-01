Una junta médica evaluará el estado psíquico y de salud del ex fiscal Patricio Serjal

El ex fiscal regional está en prisión preventiva desde agosto como organizador de una asociación ilícita.

El ex fiscal regional Patricio Serjal será sometido a una junta médico psiquiátrica a raíz de problemas psicológicos y de salud que aduce sufrir desde su detención en agosto pasado. La medida fue autorizada tras una reunión que el ex funcionario, imputado como organizador de una asociación ilícita que protegía el juego ilegal en la provincia, mantuvo en la cárcel con sus defensores y con los fiscales del caso, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. El motivo del encuentro fue el estado de salud del ex conductor regional del Ministerio Público de la Acusación, que será expuesto a una evaluación clínica y psiquiátrica.