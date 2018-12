Una familia de Acebal sufrió un violento asalto a manos de una banda de ladrones

Juan Carlos Delicia, su esposa Carmen Velázquez y su hijo, dormían. Eran cerca de las 3 cuando la familia fue sorprendida por una banda de ladrones irrumpieron en Sarmiento 931.

En diálogo con el programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Camen recordó: "Estábamos durmiendo. En un momento escuché pasos, me desperté y vi a una persona. Grité y lo mismo hizo mi hijo. Uno se metió en nuestra pieza y los otros fueron al cuarto de mi hijo".

La mujer contó que los ladrones actuaron con mucha violencia. "Nos pusieron boca abajo, no nos dejaban mirar, además teníamos las luces apagadas, nos ataron las manos con cordones, cables de celulares y a mi marido le pegaron mucho en la cabeza. Pero también agredieron a mi hijo, porque al verse sorprendido se quiso defender".





acebalcasa.jpg La casa donde ocurrió el violento asalto. La familia vivió momentos de extrema tensión. Foto: la Capital.



Sólo dinero. Carmen agregó que en todo momento los ladrones pedían dinero. No estaban interesados en otra cosa que no fueran billetes. "Mi marido trabaja en un banco. Ellos tendrían que pensar que uno no tiene plata en la casa porque se supone que la tiene guardada en el banco", agregó la mujer.

"Se llevaron dinero que mi hijo tenía ahorrado para irse de vacaciones, joyas, alianzas. No se llevaron nada más, ni computadoras ni otros electrodomésticos. Pedían más dinero, pegaban y amenazaban con que nos iban a matar", añadió Carmen.



Según ese testimonio la banda "revolvió y dejaron la casa hecha un desastre". Carmen dijo que su marido llevó la peor parte. "Tiene un principio de ataque de pánico. El les pedía que lo dejen tomar la pastilla y no le hicieron caso y le siguieron pegando. Hasta que en un momento lo dejaron tomar la pastilla".

Fuentes policiales señalaron que los ladrones se llevaron 45 mil pesos y 10 mil dólares y huyeron en un Ford Focus gris con vidrios polarizados y llantas deportivas que pertenecía a las víctimas, dominio INL 035.