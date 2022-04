Una beba resultó herida y su abuela está grave tras un ataque a balazos en Ludueña

Como consecuencia del ataque la menor fue trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde fue atendida; y su abuela al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde fue operada y se encuentra en estado grave con asistencia respiratoria mecánica.

Respecto al brutal ataque, una vecina de la zona contó que "estaba por ir a bañarme y empecé a escuchar los ruidos. No entendía nada. Y ahí me empezaron a gritar que me tire al piso".

"La señora vive con la hija pero no estaba. Ella estaba sola con la nieta", contó, al tiempo que aseguró que este tipo de episodio "acá suceden todo el tiempo".