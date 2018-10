Un video muestra cómo arrestaron al acusado de matar a Sheila

"Los voy a matar a todos". Esas son las palabras que gritaba el tío de Sheila Ayala, la nena de 10 años que fue encontrada muerta tras permanecer varios días detenida, mientras era llevado por dos policías hacia un patrullero.

Martín, uno de los tíos paternos de la nena, fue retirado por los uniformados del predio de la localidad de San Miguel donde esta tarde fue hallado el cadáver. También fue llevado a la comisaría un amigo de la familia.

El tío vive donde Sheila fue vista por última vez y a metros de donde encontraron el cadáver esta tarde.





Según trascendió, Martín declaró ayer que a Sheila se la había llevado de adentro de su "casa. Fue un familiar de ella, de parte de la mamá. De nosotros no, nosotros no somos así. No la vamos a secuestrar".

Además, aseguró que la madre de la nena "tiene una deuda, supuestamente por droga".

A la luz del hallazgo del cuerpo, los investigadores empezaron a pensar que quizás el tío habló sobre supuestas deudas de droga de la madre de la nena para desviar la búsqueda.