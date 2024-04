Increíbles detalles sobre un estanciero narco con lazos con el mundo de las drogas de Rosario

>>Leer más: El fiscal dijo presumir por qué Airaldi estaba en Rosario: "Por cuestiones de drogas"

Además de Airaldi y Armando Balcaza _puestero de 30 años, su encargado en campos e islas y su principal colaborador_ también fueron procesados Jimena Irupé Burne (pareja de Airaldi, de 25 años); el suboficial de la policía santafesina y empleado del Ministerio de Seguridad de Santa Fe Walter Gonzalo “Bocha” Olivero, de 48 años, a quien se le imputó el rol de “vendedor, transporte y asistente”; el sargento de la policía entrerriana Roberto Fabián Coronel, de 50, quien actualmente está bajo licencia psiquiátrica, el empleado de la Municipalidad de Diamante Emanuel Enrique “Coti” Cuello, de 41. En la resolución se explicó que “Coronel y Olivero, por su condición de funcionarios policiales facilitaban las actividades de logística y seguridad”.

"La resolución indica que Airaldi mandó a un puestero de su campo a buscar 600 mil dólares a una estación de servicio de Córdoba y Circunvalación" "La resolución indica que Airaldi mandó a un puestero de su campo a buscar 600 mil dólares a una estación de servicio de Córdoba y Circunvalación"

Y luego se agrega: “se valora especialmente su condición de funcionario policial con el grado de Sargento de la Policía de Entre Ríos (Coronel) y Suboficial de la Policía de Santa Fe (Olivero) han infringido «deberes positivos» derivados de la relación institucional que existe entre el funcionario policial y el ciudadano”.

image (5).jpg Leonardo Airaldi fue detenido hace un mes junto a 17 personas acusados de narcotráfico junto a hampones rosarinos.

Un dato: como en los distintos allanamientos realizados no se encontró droga en grandes cantidades y, como en todo este tipo de investigaciones complejas la estrella fue la escucha telefónica, se avecina una ardua batalla de interpretaciones sobre las conversaciones registradas en las interceptaciones telefónicas.

Desde 2019

La causa comenzó en 2019 con Prefectura Naval Argentina y luego en 2022 quedó a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, que empezó a investigar a Airaldi por tenencia de armas y municiones. Airaldi está acusado como “organizador, proveedor y financiador” de las actividades de narcotráfico. Su principal colaborador es Balcaza, quien para la Justicia manejaba las actividades que se desplegaban en esas propiedades, así como la relación con personas que llegaban a esos campos para, presuntamente, utilizarlos para maniobras de narcotráfico.

La clave en la conexión de Airaldi con Rosario se dio, según los investigadores, cuando estuvo preso en 2022 en la prisión de Piñero. Una vez en libertad le quedaron los contactos. Fue entonces que, de acuerdo a las escuchas, comenzó a recibir comunicaciones de un hombre que se presentaba como “el amigo de Leo” ante la pareja de Airaldi, también detenida y procesada. En los diálogos hablaban “de cuestiones internas del penal de Piñero, donde estuvo detenido Airaldi, que lo habían tratado bien y que el padre lo había pedido, refiriendo a la protección dentro el penal”.

"Airaldi tenía contacto con policías que le permitían ingresar el estupefaciente por el puente Rosario Victoria", dice el fallo "Airaldi tenía contacto con policías que le permitían ingresar el estupefaciente por el puente Rosario Victoria", dice el fallo

En otra de las escuchas, Balcaza dio cuenta que que habían llegado personas de Rosario al campo para realizar tareas que no especificó, pero que no los dejó entrar, mientras que Airaldi le ordenó que hicieran lo que iban a hacer en la isla El Pillo y no en el campo había mucha vigilancia. Airaldi también envió a Balcaza a buscar dólares _600 mil dólares_ a una estación de servicio de Rosario “en calle Córdoba y Circunvalación ” que según las conversaciones eran para comprar animales. La referencia más citadas de esos contactos son los apodados “Javi” y “Ardilla” o “Ardi”.

En la resolución un puestero de una explotación vecina a la isla Pillo comentó: “Cuando yo empecé a trabajar ahí estaba una persona de apellido Torres, después de él, pasó como un mes que no vi a nadie y ahí fue Castañeda. Cuando estaba Torres se hablaban cosas raras, que andaban en eso (por el narcotráfico). Era una rata porque a mí me robo una garrafa, batería, pantalla y otras cosas más. Una mañana vi dos avionetas en el lugar que me pasaban por arriba, volaban bajito, qué andaban haciendo no sé, porque no sé qué estaban haciendo, pero si las vi. Eso fue de mañana. Y ese mismo día, alrededor de las 13 horas, vi que bajó un helicóptero, que la gente decía que era de la policía, al puesto de la isla El Pillo”.

>>Leer más: Detuvieron en Diamante a un ex dirigente ruralista ligado a bandas narco de Entre Ríos

En agosto de 2022 a partir de una denuncia por amenazas se realizó un allanamiento en una vivienda de Solís al 600 en la localidad santafesina de Puerto Gaboto. Los policías se toparon con 30 kilos de cocaína de máxima pureza, en ladrillos que tenían el sello “Qatar”. La casa era de Diego “Pete” Torres, el puestero de la isla Pillo.

image (4).jpg Leonardo Roberto Airaldi, exdirigente de la Sociedad Rural (SRA) de la localidad entrerriana de Diamante.

Cobertura policial

“Una de las particularidades que presenta esta organización, es que Airaldi mantenía contactos y vínculos de extrema confianza con distintos funcionarios policiales que le permitían ingresar el estupefaciente por el puesto Caminero Túnel, puente Rosario Victoria y cruce Diamante, lo que optimizaba el funcionamiento de esta organización y les permitía mantener un flujo de distribución constante, sin necesidad de almacenar grandes cantidades de estupefacientes y, con ello, reducir el riesgo en caso de ser interceptados”, se precisó en la resolución.

"Entre los contactos de Airaldi sobresalen 43 números de teléfonos o mails de policías entrerrianos y efectivos de Prefectura de Diamante y Puerto Gaboto" "Entre los contactos de Airaldi sobresalen 43 números de teléfonos o mails de policías entrerrianos y efectivos de Prefectura de Diamante y Puerto Gaboto"

Entre los contactos de Airaldi sobresalen 43 números de teléfonos o mails de policías entrerrianos, efectivos de Prefectura, tanto de la zona de Diamante como de Puerto Gaboto. “Policía Comisaria QUIROGA Rosario” puede leerse entre los contactos.

“A ello se debe sumar el volumen de recursos materiales con los que contaba el núcleo de esta organización, llegando a instalar una pista de aterrizaje clandestina, los que generan la posibilidad cierta de que en caso de fijarse una caución, no sean los imputados quienes la otorguen, sino la organización como tal y en consecuencia éstos se sustraigan a la acción de la justicia”, se consignó en la parte resolutiva del procesamiento. Mucho sobre la vida de Airaldi se puede conocer a partir de la investigación periodística del libro “Territorio Narco” de los periodistas Daniel Enz y José Amado.