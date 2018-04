Un policía le festejó el cumpleaños a su perro con un asado

El perro es el mejor amigo del hombre. Y Fausto Valenzuela lo dejó en claro. El policía rosarino, que convive con Rocko, un ovejero alemán corpulento y amistoso, desde hace 15 años, decidió festejarle el cumpleaños como más le gusta y mejor sabe. Así fue como le preparó un asado suculento y se lo sirvió como si fuera un banquete.

Valenzuela publicó las fotos en su cuenta de Facebook y rápidamente se viralizaron. No fue su intención, confesó con un dejo de pudor, y se excusó diciendo que publicó las imágenes "como algo personal". Pero su ocurrencia tocó una fibra íntima de sus seguidores que aplaudieron la celebración y el cariño del uniformado por su mascota.

Rocko y Valenzuela tienen una larga historia. Cuando el perro tenía un año y su primer dueño lo dejó, quedó a cargo del policía, quien trabajaba en Arroyo Leyes. "No se dejaba tocar, era malísimo. Fuimos negociando con el tema de la comida y después ya no se despegó más de mí", contó emocionado, y añadió: "No me preguntan como anda mi familia, sino como está Rocko".

"El se merece más de lo que pide día a día... Anduviste en en todos los patrulleros que anduve.. Guardias, recargos y ospe... No te importaba.. Tus ojos estrábicos cuando veía las balizas del techo de la patrulla... Allanamientos donde te sentabas en la puerta de la casa y no dejabas que ningún civil entrara", explicó el efectivo en el texto que ya superó los 109 mil "me gusta" y fue compartido más de 42 mil veces.

"Ese eras vos el perro policial... El que todo lo podía.. Hermano hoy te cuesta hasta tomar agua o levantarte a la mañana.. Pero estamos juntos... Nuestro ritual cuando abro la puerta del auto cuando llego a casa. Puedo tener el mayor de los problemas pero tu lengua en mi oreja me calma... El veterinario dijo que estas en tu último año de vida. Tus riñones te juegan una mala pasada... Pero vos estás siempre ahuyentando cuan Harry pase por la cuadra.. Todos estos años no llegó un impuesto a casa, el cartero no se te animaba", añade Valenzuela.

"Lo único que siempre me pediste es estar a mi lado y que debes en cuando te eche un poco de comida por debajo del hocico... Tengo un solo pedido que hacerte, el último... Que conozcas a mi primer hijo, yo se que te pido mucho por tu salud.. Pero falta poco".