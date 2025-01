Nuevo Alberdi: dolor y desamparo por la muerte de Benjamín, el chico de 14 años baleado en la cabeza

Benjamín no está más. Nadie lo hubiese vaticinado. Eran las 23.30 del jueves cuando en una vivienda ubicada en Luzarriaga al 2400 cuando el adolescente estaba cenando con su papá. Fue entonces que dos hombres en una moto comenzaron a disparar contra la casa. Una de las balas entró a la residencia e impactó en la cabeza del menor. Según comentaron los vecinos, los atacantes siguieron disparando a lo largo de toda la cuadra.

El padre del chico, ayudado por los vecinos, trasladó a Benjamín al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde llegó a las 0.30 del viernes y quedó internado en la sala de terapia intensiva y en coma farmacológico.

El director del Eva Perón, Ariel González, contó a La Capital en la mañana de viernes, cuando todavía no se conocía el desenlace fatal, que al momento del ingreso el adolescente llegó al hospital pasada las 0.30 trasladado por sus familiares. Los médicos que atendieron al menor hicieron tareas de reanimación ya que presentaba un paro cardiorrespiratorio.

Finalmente decidieron su intubación tras observar una herida de arma de fuego en su cráneo con orificio de entrada, pero sin detectar uno de salida. Por esta razón, los médicos consideraron que operarlo podía llegar a ser muy riesgoso. Después de casi dos días de internación, el menor murió el sábado.

Dolor en redes sociales

En redes sociales, familiares, maestras y amigos de la familia mostraron su desconsuelo tras la muerte de Benjamín. "Duele y duele mucho, por que soy testigo del niño tan maravilloso que fuiste, de los valores con los que lo crió su mamá. Fui testigo de todo el amor que su mami Geor siempre le dio, por eso él era un chico tan amoroso, tan educado, tan bueno y todos los que tuvimos la dicha de conocerlo saben de lo que hablo, un ser sin maldad. Este es el mundo del revés, no merecías esto que te pasó y eso da tanto dolor e impotencia", escribió una de sus maestras.

En el lugar de los hechos, la Policía registró la zona y halló tres vainas servidas y dos cartuchos calibre 9 milímetros. Georgina, la madre de Benjamín, aseguró que su hijo no había sufrido ningún tipo de amenazas ni había tenido problemas con nadie. "Es un adolescente de 14 años, pero con mente de 10 años. Estudia y se la pasa con el celular, otra cosa no hace. Más que a la casa del papá no iba a ningún lado", afirmó.

La afirmación de la madre fue en general sostenida dentro del barrio, según consultas que hizo La Capital.

Una zona "bastante jodida"

Además, Georgina sostuvo que el barrio es una zona "bastante jodida" y que lo que sucedió el jueves a la noche no es una excepción. "Ya viene pasando reiteradas veces", dijo en relación a la inseguridad que se vive en Nuevo Alberdi.

Hasta ahora se desconocen las cusas del ataque. Los agresores, tras disparar, se dieron a la fuga. Hay medidas investigativas en curso para identificación de los culpables y lograr establecer la motivación del hecho.

