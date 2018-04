Un muerto y tres heridos graves tras un ataque a balazos en Grandoli y Gutiérrez

El hermano de la víctima, Ricardo Ezequiel Gómez, contó que los chicos estaban tomando algo (una gaseosa) cuando pasó una moto y comenzó a tirales.

"Estaba de vigilancia y me llamaron para decirme que me mataron a mi hermano", relató, al tiempo que señaló que "los chicos se juntan siempre ahí a tomar algo", y reconoció que "esta bronca ya viene de hace rato".

"Pasó una moto, vieron el montón de chicos y tiraron", señaló, en tanto recordó que en ese mismo barrio ya mataron a otros chicos. "Primero mataron a Franco y a Cachín, que son del mismo barrio, y ahora le tocó a mi hermano", lamentó.

Consultado desde cuando venía la bronca, negó que su hermano tenga bornca o disputas con alguien. "No, mi hermano bronca con alguien no, con nadie. Hay bronca entre bandas y como ellos viven acá, y asumen que como están todos están juntos pasan y les tiran", justificó en diálogo con los canales 3 y 5.

balazos.jpg Hay un gran despliegue policial en la zona, tras el enfrentamiento a balazos entre dos bandas antagónicas. (Foto: @joseljuarezJOSE)

Y enseguida agregó un dato crudo, que mete miedo. "Son peleas entre bandas, bronca entre gente joven como pasa siempre", admitió, mientras que al ser consultado sobre si eso era algo común en el barrio, advirtió: "Acá sí".

Sobre como era su hermano, comentó que "no tenía problemas con nadie. No lo voy a pintar como un santo o un ángel, pero no se metía con nadie. Hacía changas de pintura, no se drogaba ni robaba".