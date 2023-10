Un miembro de Los Monos con pedido de captura cayó tras amenazar e insultar a policías

En el lugar, personal del Comando Radioeléctrico fue abordado por Sebastián G ., quien les comentó que minutos antes dos individuos le sustrajeron su celular a la salida de un boliche . Dijo que huyeron rápidamente del lugar, que no logró identificarlos y que tampoco recordaba cómo iban vestidos .

>> Leer más: Prisión perpetua para "El Toro" Escobar, integrante de Los Monos y la barra leprosa

Cuando los policías le preguntaron si quería realizar la denuncia, "El Chaqueño" reaccionó: "No, andá a buscarlos, yo soy sobrino de Ramírez, el jefe, porque si no los voy a hacer echar a la mierda. Yo, soy el 'El Chaque', vení, vas a ver quién soy, te voy a cagar a puñetes", le espetó a los efectivos, según la información oficial.

Al intentar su detención, Sebastián G. se dio a la fuga haciendo ademanes de poseer algún elemento en la cintura -se presume un arma- por lo cual se efectuó un disparo disuasorio de escopeta hacia un lugar seguro.

Tras una breve persecución, "El Chaqueño" fue detenido en inmediaciones de Arenales al 100. Allí, volvió a amenazar a los efectivos: "Mañana mismo con mi abogado los denuncio a todos hijos de p..., van a a ver que no trabajan nunca más y si no les voy a cagar a tiros la casa a cada uno de ustedes. No tienen ni idea quien carajo soy yo, soy 'El Chaque"...".

Tras cotejarse luego sus datos filiatorios se comprobó que el detenido posee un pedido de captura activo por encubrimiento solicitado por el fiscal José Luis Caterina.

También se estableció que posee una prohibición de acercamiento por dos años a Ariel Máximo "Guille" Cantero, el líder de la banda de Los Monos, como también a otros miembros de esa organización criminal como Carlos Damián "Toro" Escobar y Ariel Esquivel.

Sebastián G. fue trasladado a la seccional 24 de Granadero Baigorria, donde quedó a disposición de la Justicia.