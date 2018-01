Un hombre asesinó a su pareja y luego se quitó la vida

Un hombre de 41 años ultimó de tres disparos a quien fuera su pareja, de 29 años y madre de tres niñas y posteriormente el femicida se quitó la vida.

El trágico episodio se produjo durante la madrugada del 31 de diciembre, tras un festejo de cumpleaños al que la víctima había asistido y del que habia prometido volver a la 1 de la mañana.

Según consignaron fuentes policiales consultadas por LaCapital, Lucía Dioses., de 29 años y madre de tres niñas, se demoró en regresar al hogar que compartía con Mauricio P., de 41, quien ultimó de tres disparos a la joven.

La secuencia,

Cuando la víctima regresó al hogar de la fiesta a la que había asistido, se encontró con la puerta cerrada y la negativa de su pareja a abrírsela, por lo que regresó a la casa de la amiga que festejaba el cumpleaños. "Me dejaron afuera, no me quiso abrir la puerta", diría luego a los testigos. Lo peor vendría después.

Amigos y familiares de la cumpleañera celebraban sobre la vereda de la esquina de Sargento Cabral e India Muerta, relataron medios locales, sin sospechar el tragico desenlace.

Cuando Mauricio Pace llegó al lugar a bordo de una moto, llamó a Lucía para hablar. Pero cuando apenas la joven bajó de la vereda, el hombre extrajo de debajo del asiento una pistola calibre 22 y le disparó.

El cuerpo de la mujer se desplomó en el asfalto, y el matador le efectuó más disparos en la frente, el tórax y el abdomen.

Luego de esto, el hombre se quitó la vida, aunque antes apuntó el arma hacia una mujer que vivió momentos de pánico por la escena. Pero después el individuo giró el cañón del arma hacia sí mismo y se disparó en la sien.

El tremendo episodio se produjo a las 2.45 del domingo. El médico forense determinó las muertes minutos más tarde.

Antecedentes

Según las mismas fuentes policiales consultadas por este diario, había en esa pareja antecedentes de conflictividad. Incluso, según trascendió, hubo un episodio en que el hombre hasta incendió una vivienda dentro de la cual estaba Lucía con sus hijas. Se dice que la pareja ya había atravesado continuas separaciones.

La Justicia estableció también que las tres hijas de la víctima asesinada, de 12, ocho y tres años, quedaron a disposición de la Secretaría de la Niñez, se reencontraron con familiares.

El caso quedó bajo la investigación de la fiscal Analía Saravalli, del Ministerio Público de la Acusación de la vecina Villa Constitución.Ambos cuerpos permanecieron en el lugar hasta pasadas las 6 del 31 de diciembre, mientras se realizaban las pericias de rigor.

tragedia. La apacible localidad de Máximo Paz amaneció el domingo con la cruenta noticia.