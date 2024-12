Un adolescente mató a una nena, envolvió el cadáver con una sábana y lo dejó en un ropero

Cómo desapareció la nena

“Mi nena estaba en la piletita y le dije que se cambie, y me dijo que iba a bajar a hablar con una amiguita. Después escuché un silencio y no me respondía. Bajé desesperada, empecé a buscar, busqué al papá que estaba en frente y le pregunté a Ariel (el asesino) si la había visto y me dijo que no, que se estaba bañando”, narró la madre.