Rutas nacionales en crisis: el corte del puente entre Carcarañá y Correa cumplió 9 meses

El paso vehicular fue bloqueado luego de un temporal que provocó la crecida del río y la evaluación de viviendas en el marco de un operativo de emergencia

La reparación del puente de la ex ruta nacional 9 entre Correa y Carcarañá pasó el último lunes a una nueva etapa. Fuentes oficiales ratificaron que se mantiene el corte de tránsito total implementado nueve meses atrás por el desborde del río porque todavía no terminó la obra.

En medio de la crisis por el mal estado de los caminos en Santa Fe, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) confirmó este miércoles el final de los trabajos para limpiar y canalizar el cauce donde se produjo una crecida extraordinaria como consecuencia de las lluvias ocurridas en agosto pasado.

Después de esta tarea, los operarios comenzaron a reacondicionar los extremos del puente. Mientras tanto, la calzada espera mejoras para reabrir la circulación y la única alternativa disponible es la autopista a Córdoba , lo que implica un desvío de 16 kilómetros y el pago del peaje en el corredor concesionado.

La limpieza del cauce del río Carcarañá requirió el uso de una draga especial. Esto permitió avanzar en el arreglo del viaducto, donde rige un corte de tránsito desde el 1º de septiembre de 2025 .

Puente río Caracarañá ruta 1V09 4 Foto: Vialidad Nacional.

En el inicio de esta semana, los obreros colocaron bolsas rellenas de suelo y cemento. Así empezaron a reconstruir la base y el pie del talud de los estribos del puente. El muro de contención sumará capas de suelo compactado hasta recomponer todo el terraplén en el ancho superior.

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Una vez que estén reacondicionados los extremos, el personal de la DNV empezará a reparar los daños que produjo la crecida del río sobre la calzada. El proceso de recuperación requiere tareas de fresado que se extienden a los accesos como paso previo para una repavimentación completa.

Ruta 9, entre Corre y Carcarañá, intransitable por el desborde del río. (Foto: Sebastián S. Meccia)

Antes de arreglar la superficie, los obreros reconstruyeron las barandas de hormigón del puente que también se deterioraron por el efecto de la correntada y los restos que arrastró el agua el año anterior. El último paso en el plan de trabajo es la demarcación horizontal y la reposición de las barandas metálicas, así como los carteles necesarios garantizar la seguridad vial.

La crecida que cortó el puente

Mientras se llevan adelante estas tareas, Vialidad Nacional ratificó que se mantendá el bloqueo total del paso vehicular en ambos sentidos. La Municipalidad de Carcarañá y Gendarmería Nacional colaboran con los controles sobre ambas cabeceras para el cumplimiento de la medida.

El cruce de la ruta nacional 1V09 sobre el río quedó intransitable en medio de un temporal que no sólo afectó los caminos de la región ya que vecinos de Correa tuvieron que evacuar sus hogares debido al desborde del agua.

En mayo de 2025 se dio una situación similar que provocó el cierre del paso vehicular sobre la autopista Rosario-Buenos Aires. En esa oportunidad, las lluvias dañaron el puente del río Areco y se implementaron desvíos durante una semana entre Baradero y Zárate.

El plazo de resolución fue mucho más corto en el caso de la obra para el norte bonaerense. Vialidad logró normalizar el tránsito por completo en casi un mes. Con respecto a la situación en Santa Fe, todavía no hay una fecha de finalización estimada para abrir la circulación entre Caracarañá y Correa.