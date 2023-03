Un policía quedó preso por intentar matar a un joven y hacerse pasar como sobreviviente del ataque

Cuando en mayo del 2022 fue baleado Emanuel C., de 20 años, mientras estaba dentro de su auto en la zona de Buenos Aires y Alzugaray, el hecho se difundió como un intento de asesinato efectuado desde la vía pública. Es que, además del joven herido, también había recibido balazos su vehículo.

Según Ferlazzo, el 3 de mayo a las 19.20 Emanuel C. llegó a la zona de Alzugaray y Buenos Aires, barrio Roque Sáenz Peña, a bordo de su Chevrolet Corsa luego de haber sido citado por García. Una vez en el lugar el policía, que conocía a la víctima, se sentó en la butaca de acompañante. Segundos después apareció en escena otro vehículo que se les puso a la par y desde el cual una persona no identificada disparó contra el Corsa, pero no en dirección a sus ocupantes.

En ese mismo instante, según la teoría del fiscal, García desenfundó un arma y disparó tres veces contra Emanuel C. con la intención de matarlo. Un balazo impactó en la sien y los otros dos en la cara. La víctima sobrevivió pero con graves consecuencias, entre ellas la pérdida de la vista.

Además García está acusado de haber intentado ocultar la verdadera trama del intento de homicidio. Ferlazzo indicó que, luego de disparar, el agente se bajó del auto y se refugió en un domicilio de calle Alzugaray al 700, donde formateó y ocultó su teléfono celular. En cambio, al declarar dijo que el aparato había quedado dentro del auto.

Con esas evidencias el fiscal Ferlazzo solicitó la detención de García, que 10 meses después del hecho fue aprehendido en una casa de Juan Domingo Perón al 2900, Villa Gobernador Gálvez. Este jueves García fue imputado como autor de los delitos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de portación ilegal de arma de fuego de guerra por la pistola calibre 40 utilizada en el hecho. El juez de Primera Instancia Hernán Postma dispuso la prisión preventiva del acusado por el plazo de ley.