Traferri: "Voy a demostrar mi inocencia y las irregularidades de los fiscales"

Traferri fue imputado este martes por los fiscales Marisol Fabbro, María de los Ángeles Granato y José Luis Caterina, quienes continuaron a cargo de la acusación luego de que fueran corridos los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que habían comenzado la investigación. En la misma ya están condenados el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad a tres años de prisión efectiva por corrupción, el empresario del juego Leonardo Peiti a 3 años, mientras que el ex fiscal regional Patricio Serjal se encuentra imputado pero en libertad y con un pedido de 12 años de prisión.

Formalmente, Traferri fue acusado como jefe de asociación ilícita, organización y explotación de juegos de azar ilegales, tráfico de influencias agravado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo y peculado. Ante todo ese cúmulo de acusaciones, el senador siempre sostuvo que había blanco de una persecución política y judicial que había liderado Marcelo Saín, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe al comienzo de la investigación.

La declaración de Traferri

El senador comenzó su exposición agradeciendo la oportunidad de haber llegado a esta instancia. "Celebro que nos encontremos en esta audiencia. Hace mucho tiempo la venimos solicitando, considero que es la Justicia donde tengo que demostrar mi inocencia", indicó.

"No solo voy a demostrar mi inocencia, sino también todas las irregularidades que cometieron los fiscales que antecedieron a los que hoy presentan la acusación", agregó Traferri en relación a los fiscales Schiappa Pietra y Edery. Asimismo, apuntó contra Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de la provincia y ex director del Organismo de Investigaciones, como uno de los impulsores de las acusaciones en su contra. "El señalamiento que se me hace tiene origen en 2018, cuando siendo legislador fui perfilado por un mecanismo que se conformó en lo que hoy es la famosa causa de espionaje ilegal", sostuvo.

"Empieza a hacerse visible cuando Sain asume como director del Organismo de Investigaciones, el 20 de diciembre de 2018. El 14 de enero de 2019 empezaron a circular mis perfilamientos, intentando ligarme a la banda de (Esteban) Alvarado y otros hechos más", aseguró en referencia al líder narco. "Hay una declaración de Alvarado que dijo que le habían ofrecido un abreviado si me nombraba a mí como parte de la organización", precisó.

Gran parte de la declaración de Traferri apuntó al ex ministro Sain y a los fiscales Schiappa Pietra y Edery. "Dos fiscales que parecían más actores, saliendo en los medios y queriendo vincularme a mí con cualquier causa. Hasta queriendo vincularme con las bandas delictivas. Qué paradoja, hoy los que están vinculados a estas bandas son ellos", dijo en referencia a la situación de Edery, denunciado por su relación con una informante ahora imputada como miembro de Los Monos.

Críticas a la acusación

"No entiendo la imputación, se mezcla todo. Hay datos que me sorprenden, me quieren vincular a reuniones en las que no estuve", sostuvo el senador. En esa línea, explicó cuál es su rol como legislador en el vínculo con empresarios, como fue el caso de Peiti. "Él presentó toda la documentación como un operador del juego legal", aseguró.

"Quiero dejar muy claro que jamás le pedí ni recibí dinero de Peiti, ni le puse condiciones cada vez que lo escuché no solo a Peiti sino a cientos de instituciones", indicó Traferri y adelantó que en un eventual juicio oral pedirá traer a otros empresarios como testigos.

En ese sentido también cuestionó las acusaciones sobre sus vínculos con los ex fiscales Serjal y Ponce Asahad. "Nunca les pedí ni que intervengan, que no investiguen, que favorezcan o que pasen información alguna", sostuvo en relación a la acusación que lo ubica como un nexo con Peiti y la Justicia para conseguir protección judicial.